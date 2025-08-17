2020年離開香港…香港前議員許智峯 獲澳洲政治庇護

前香港立法會議員許智峯16日透過臉書表示，他已獲得澳洲政治庇護，且他的妻子、兒女與父母也以家屬身分獲批相同簽證。許智峯2020年離開香港，至今仍因2019年「反送中」示威及後續活動被港府通緝。

流亡海外的前香港民主派立法會議員許智峯16日在臉書（Facebook）上，發表上述訊息。

許智峯寫道，「當身邊的人向我說『恭喜』時，我雖客氣道謝，心中難免戚然。試問，要如何恭喜一個思念家鄉的政治難民呢？」。

他並表示，曾說過「流亡不是移民」，這句話至今依然是信念。並感嘆，若不是因為面對政治迫害，從未想過要在外地生活。「移民的人，總可隨時回鄉探親；流亡的人，卻是有家歸不得」。

澳洲自2022年工黨執政以來，持續推動改善與中國的關係。許智峯在文中說道，這次澳洲政府向他批出庇護簽證，別具意義。

他寫道，「不僅是庇護制度的具體體現，更是一種基於民主與自由價值的取態。此舉以實際行動揭示並確認中共在香港踐踏人權的惡行，確保在這一背景下的香港人應受國際法保障，免於中共獨裁政權的政治逼害（迫害）。這項決定是對北京的一個有力表態，客觀彰顯了澳洲在香港民主議題上的立場」。

香港特區政府16日晚針對許智峯獲澳洲政治庇護發表聲明，表達強烈不滿，並宣稱反對任何國家以任何方式「包庇罪犯」，還指任何倡議某些人或組織不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予其犯法特權，「這完全違反法治精神」。