快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

2020年離開香港…香港前議員許智峯 獲澳洲政治庇護

中央社／ 台北17日電

香港立法會議員許智峯16日透過臉書表示，他已獲得澳洲政治庇護，且他的妻子、兒女與父母也以家屬身分獲批相同簽證。許智峯2020年離開香港，至今仍因2019年「反送中」示威及後續活動被港府通緝。

流亡海外的前香港民主派立法會議員許智峯16日在臉書（Facebook）上，發表上述訊息。

許智峯寫道，「當身邊的人向我說『恭喜』時，我雖客氣道謝，心中難免戚然。試問，要如何恭喜一個思念家鄉的政治難民呢？」。

他並表示，曾說過「流亡不是移民」，這句話至今依然是信念。並感嘆，若不是因為面對政治迫害，從未想過要在外地生活。「移民的人，總可隨時回鄉探親；流亡的人，卻是有家歸不得」。

澳洲自2022年工黨執政以來，持續推動改善與中國的關係。許智峯在文中說道，這次澳洲政府向他批出庇護簽證，別具意義。

他寫道，「不僅是庇護制度的具體體現，更是一種基於民主與自由價值的取態。此舉以實際行動揭示並確認中共在香港踐踏人權的惡行，確保在這一背景下的香港人應受國際法保障，免於中共獨裁政權的政治逼害（迫害）。這項決定是對北京的一個有力表態，客觀彰顯了澳洲在香港民主議題上的立場」。

香港特區政府16日晚針對許智峯獲澳洲政治庇護發表聲明，表達強烈不滿，並宣稱反對任何國家以任何方式「包庇罪犯」，還指任何倡議某些人或組織不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予其犯法特權，「這完全違反法治精神」。

香港 澳洲 移民 立法會

延伸閱讀

亞洲盃男籃／中國闖進決賽將與澳洲爭冠 陸網友：牛逼

挺以色列？美國務院宣布停發加薩難民簽證

香港衛生署：屈公病風險續增 或現本地局部傳播

亞洲盃男籃／44分血洗伊朗 澳洲挺進冠軍戰對決中國

相關新聞

陸發布美國人權報告 指稱「美式人權」成政治道具

大陸國新辦17日發表《2024年美國侵犯人權報告》，內容提及美國人權在權力與資本合謀之下，被異化為政治「秀場」上的道具和...

大陸廣東屈公病新增830例 港9例輸入個案仍有局部傳播風險

大陸廣東省屈公病疫情獲得控制，病例增加量逐漸減少。據廣東省疾控局統計，10日0時至16日24時，全省新增報告830例屈公...

關係解凍後互動密集 王毅18日訪印度、舉行邊境會晤

印度在與美國因關稅戰緊張之際，與近年關係緊繃的中國似有和緩跡象。中國外交部16日宣布，中國外長王毅將於18至20日應邀訪...

「瀾湄合作2.0版」 王毅提4點建議 促開啟新的黃金10年

瀾滄江─湄公河合作第十次外長會15日在雲南安寧舉行，中國外交部長王毅和泰國外長瑪里共同主持會議，王毅就加快構建面向和平與...

陸「九三閱兵」二次排練 規模擴大約4萬人參與

隨著九三閱兵腳步將近，大陸官方正密集排練，大陸官方於16日17時30分至17日3時30分在北京天安門地區舉行紀念中國人民...

北京九三閱兵第二度預演規模更大 多款新式武器曝光

中共九三閱兵第二次預演昨晚在北京登場，由於這次封鎖範圍遠較首次預演大，不少當地民眾也在昨晚捕捉到多款閱兵武器在路上行駛運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。