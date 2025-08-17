快訊

大陸廣東屈公病新增830例 港9例輸入個案仍有局部傳播風險

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸華南地區屈公病疫情肆虐，目前廣東地區疫情逐步獲得控制。圖為香港傳出輸入性屈公病病例後，一名工人在噴灑殺蟲劑。（路透）
大陸廣東屈公病疫情獲得控制，病例增加量逐漸減少。據廣東省疾控局統計，10日0時至16日24時，全省新增報告830例屈公病本地個案，未報告重症和死亡個案。其中仍以佛山增加644例最多。此外，香港衛生署署長林文健近日表示，香港基屈公病輸入風險仍然存在，並持續增加，未來不排除在本地出現局部傳播。

廣東省疾控局指出，新增的屈公病例分布在佛山644例，廣州85例，湛江22例，深圳、惠州各16例，珠海10例，潮州9例，東莞7例，清遠5例，中山、雲浮各4例，江門、梅州、河源各2例，肇慶、陽江各1例。

相較前一周3日0時至9日24時，廣東全省新增報告1,387例屈公病本地病例，病例數以下降不少，此外，病例分布最多的佛山地區，前一周新增1,212例，上周減少中。

外界關注廣東疫情傳播至香港的狀況，香港電台報導，林文健上香港一個電台節目指出，香港至今累計9宗輸入個案，流行病學調查顯示，患者在病發初期已及早發現並接受治療，很多都無印象曾被蚊叮咬，現時香港傳播風險不高，但署方會加強防控工作。

他認為近年氣候反常，風季雨季助長蚊媒滋生，加上香港正值暑假旅遊旺季，人群流動增加，感染個案有機會增加。

屈公病為經斑蚊叮咬傳播的急性傳染病。臨床以發熱、關節痛、皮疹為主要特徵。現在尚無特異性治療方法，主要以對症支持治療為主。而大陸尚無可供使用的屈公病病毒疫苗。第一財經報導，中國疾控層面有在開發相關的疫苗，且取得了一些進展。而企業層面，由於各家缺乏儲備，短時間內還無法推出相關產品。

香港 廣東 疫情 疫苗 屈公病 衛生署

