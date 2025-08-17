西藏自治區成立60週年活動 布達拉宮封閉管理

今年8月15日是中華民國對日抗戰勝利80周年，身為中華民國總統，賴清德透過臉書發文，但通篇未提中華民國、對日抗戰等字眼，而是以「終戰紀念日」取代，好像他是以一個第三者旁觀的角度在評價這段歷史。賴總統閃閃躲躲，與其說是「媚日」，其實是他的內心有一個跨不過去的「心魔」。

2025-08-17 07:00