西藏自治區成立60週年活動 布達拉宮封閉管理

中央社／ 台北17日電

西藏自治區成立60週年慶祝活動今天舉行彩排。拉薩市布達拉宮廣場17日下午4時起將實施封閉管理，遊客將無法進入，封閉管理直到慶祝大會結束。

西藏日報今天報導，拉薩市布達拉宮廣場管理處16日作上述公告，並對當地部分路段、路口實行交通管制，交通管制時間是晚間7時至彩排活動結束。官方未具體說明布達拉宮封閉管理結束的日期和時間。

根據中國國務院新聞辦公室5日在北京舉行的新聞記者會，西藏自治區成立60週年慶祝活動8月下旬在拉薩舉行。慶祝活動將以「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」為主線，中共中央代表團將赴西藏，出席慶祝大會、參觀展覽、文藝演出、看望慰問等活動。

據陸媒報導，中國人民銀行15日在拉薩舉行西藏自治區成立60週年金銀紀念幣發行儀式，同日也舉行西藏自治區成立60週年紀念郵票首發儀式。

