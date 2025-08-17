陸「九三閱兵」二次排練 規模擴大約4萬人參與
隨著九三閱兵腳步將近，大陸官方正密集排練，大陸官方於16日17時30分至17日3時30分在北京天安門地區舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會第二次綜合演練，約4萬人參加演練及現場保障工作，相較於首次2.2萬人參與，本次排練規模擴大。
央視報導，第二次綜合演練在首次演練的基礎上，增加了更多的要素及環節，包括紀念大會儀式、集結疏散等各流程。據大陸官方說法，排練達到預期目標，也進一步檢驗了指揮體系運行及組織保障工作。北京市有關方面表示，第二次綜合演練時間跨度更長、涉及區域更大。
針對此次排練，港媒星島日報引述大陸網路視頻指出，北京馬路上有多輛軍方運輸車經過，車上載著相信是參與閱兵的軍備。
也因規模擴大，第二次排練封路範圍更大、歷時也更久，16日中午起至17日清晨，天安門廣場兩邊馬路及人民大會堂周邊，保安明顯加強。晚上，長安街周邊封路，只容許有活動專用證件的行人和車輛通過。單車及電瓶車不准在附近停泊。周邊相關景點如故宮、國家博物館等15日午起閉館。
