北京九三閱兵第二度預演規模更大 多款新式武器曝光

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
許多北京市民與軍事迷為了觀看第二次閱兵預演，16日晚間聚集在復興門一帶，圖為其中一個閘口。（記者廖士鋒／攝影）
許多北京市民與軍事迷為了觀看第二次閱兵預演,16日晚間聚集在復興門一帶,圖為其中一個閘口。(記者廖士鋒/攝影)

中共九三閱兵第二次預演昨晚在北京登場，由於這次封鎖範圍遠較首次預演大，不少當地民眾也在昨晚捕捉到多款閱兵武器在路上行駛運輸期間的畫面，涉及飛彈、無人作戰武器等。央視新聞則披露，第二次演練有4萬人參加。

這次閱兵彩排的前置作業，影響範圍明顯變大，除了採取臨時措施的公車路線達156條，遠高於首次預演的65條公車路線外，地鐵也有十條線的部分車站封閉，遠高於上次預演時僅封閉四條線的部分車站，一號線從南禮士路直接「甩站」11站，到四惠東站才供旅客上下車。

由於這次演習範圍擴大，有更多的店家提前打烊，同時在眾多路口、立交橋，都有民兵把守。16日下午到晚上的北京市區交通則是相當堵塞，一位計程車司機說，「今天交通狀況讓我給『繞矇了』」。多座北京市屬公園、北京的國家博物館、海關博物館等場館，也臨時在16日中午至下午就提前閉館。

而官方此次實際上封閉的路段和區域，似乎也比公告上所提到的要多，除了沒有被明確公告的眾多胡同外，例如復興門北大街與廣寧伯街路口往復興門方向，早在傍晚就被公安封鎖，並告知行人無法前行。對於民眾的抱怨，有位公安解釋說，「我們也嫌麻煩」。

趕在景區臨時封閉前，本報記者16日上午進入中山公園，園中見有數處臨時共軍營地，外牆用綠色鐵皮圍住，門內有共軍崗哨看守，穿著軍綠色短袖與短褲與黑色軍鞋軍襪、剃著平頭的阿兵哥，不時三三兩兩出入到旁邊的景區公廁使用。公園內另外幾處則疑似是有閱兵相關場景的搭建，並有中共武警現場來回巡邏。在景區內，多位身上掛著「演練二」牌子的人物不斷穿插出現，繁忙程度可見一斑。

16日晚間，在閱兵封鎖的主要路段長安大街所延伸出的復興門內大街的封鎖線外，已經有不少民眾在現場蹲守盼能觀看相關車輛裝備經過，但公安多次跟民眾說今晚「沒東西」，「只有大巴車」。公安還強調「不騙你，什麼都看不見，真看不見，等正式那天看電視就好了」。

有民眾問演習幾點開始？公安則說，「這我不能告訴你」，且一再制止民眾在該處拍照。直到晚上8時許，現場僅出現大批北京環衛集團的街道清掃車，為數約50輛，疑似也是為了預演做準備。

據了解，閱兵行進方向主要都是從「東邊進、西邊出」，離場時再分流。直到17日凌晨2點左右，在東二環周圍仍有大批警力戒備，部分區域周圍住戶能明顯聽到有「轟隆」聲作響，約莫20多分鐘後歸於寂靜。

值得注意的是，16日晚間起，在海外社交媒體「X」上開始不斷有第二次彩排的武器畫面流出，包含無人反裝甲車、輕型坦克、陸基與潛射洲際飛彈、防空飛彈，此外還有疑似是FK-3000防空武器系統、雷射武器、魚雷等等裝備都被網友捕捉到，引起「X」上的網友熱議。

不過由於多數武器裝備都被嚴密包裹，加上有些屬於新款，確切型號並不如容易能夠悉數辨認。

央視新聞17日上午披露，第二次演練在8月16日17時30分至8月17日3時30分舉行，「約4萬人參加演練及現場保障工作」，這一數量高於首次演練的2.2萬人。央視還指出，第二次演練「在首次演練的基礎上，增加了更多的要素及環節，紀念大會儀式、集結疏散等各流程組織有序、環環相扣，達到了預期目標」。北京市有關方面表示，「衷心感謝廣大市民遊客的理解與支持」。

北京16日晚間舉行九三閱兵第二次大規模預演，交通管制範圍擴大到市區內多條街道。（記者廖士鋒／攝影）
北京16日晚間舉行九三閱兵第二次大規模預演,交通管制範圍擴大到市區內多條街道。(記者廖士鋒/攝影)
緊鄰故宮和天安門的中山公園，其內的臨時營區自7月15開始設立。（記者廖士鋒／攝影）
緊鄰故宮和天安門的中山公園,其內的臨時營區自7月15開始設立。(記者廖士鋒/攝影)
閱兵相關武器裝備，儘管有官方極為嚴密的防止民眾進入封鎖區，仍被不少人拍攝到，並在「X」受到許多討論。（圖／取自X@「逆襲」）
閱兵相關武器裝備,儘管有官方極為嚴密的防止民眾進入封鎖區,仍被不少人拍攝到,並在「X」受到許多討論。(圖/取自X@「逆襲」)

北京 公安 飛彈 演習 共軍 魚雷 裝甲車

