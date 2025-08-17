陸增持美債…三個月首見 外界認為長期持有水位仍將下降

中國大陸6月意外增持1億美元美國國債，總額達7,564億美元，為今年連續三個月減持後首次增持，目前大陸持有美債規模保持第三，前兩名則分別是日本及英國。分析指出，大陸仍會持續減持美債並增加黃金儲備，讓資產配置多元化來降低風險。

台灣6月持有美債規模增加52億美元，達2,981億美元，為歷史次高，僅次於今年4月的2,988億美元，台灣持有美債位居全球第11名。

美國財政部公布國際資本流動報告（TIC）顯示，6月美國以外的國家和地區持有的美債總額為9.13兆美元，較5月增加802億美元。今年上半年，美國以外的國家和地區的持有量增加了5,081億美元。

6月外國持有美債規模

華爾街見聞分析，外資持有的美國公債在6月攀升到歷史新高，顯示即使美元貶值令各界擔心美國資產不再受青睞，但實際上各國對美債的需求仍強。

目前持有美國國債規模前三的分別是日本、英國、中國大陸，日本持有美國國債1兆1,476億美元，較5月增加126億美元，延續今年以來增持美國國債的趨勢；英國持有美國國債8,581億美元，較5月增持487億美元。

大陸持有美國國債7,564億美元，較5月增加1億美元，是大陸自今年3月以來首次增持美債，不過，大陸持有美國國債總體呈現逐步減持態勢，從今年3月起由美國國債海外第二大債主變為第三大債主。

分析普遍認為，鑑於中美關係變化和外儲資產配置多元化的趨勢，大陸的美國國債持倉仍可能穩步下降。近年來，大陸減持美債更多來自外儲資產多元化配置的需要，提升黃金配置占比就是促進多元化配置的一種體現。

大陸在2022年4月持有美債跌破1兆美元後持續減少，今年1至2月連續兩個月增持美債；3至5月連續三個月減持美債，3月減持189億美元，4月減持82億美元，5月減持9億美元。