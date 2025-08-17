聽新聞
我在這裡！中聯部副部長孫海燕 北京露面

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
中共中央對外聯絡部副部長孫海燕（左）在北京會見印度駐華大使羅國棟（右），並受邀出席印度駐華使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。（中聯部官網）
中共中央對外聯絡部副部長孫海燕（左）在北京會見印度駐華大使羅國棟（右），並受邀出席印度駐華使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。（中聯部官網）

路透日前報導中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）部長劉建超被有關部門帶走調查後，十五日再稱中聯部副部長孫海燕也被帶走。不過，十五日晚中聯部官網發出孫海燕在北京出席印度獨立日招待會的相片，孫海燕對也在場採訪的路透記者說：「嗯，我在這裡」。

路透十五日報導，據知情人士稱，孫海燕於八月初被拘留，與此同時，被廣泛視為外交部長候選人的劉建超也被帶去接受問詢。消息人士並稱，孫海燕是首位擔任中聯部副部長的女性，她被拘留與劉建超被審訊有關。

然而，十五日晚上，中聯部網站發布消息稱，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕在北京會見印度駐華大使羅國棟，並受邀出席印度駐華使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。

路透記者當天也前往印度獨立日的活動現場採訪，並當面提問孫海燕是否曾遭拘留或審訊。路透報導稱，孫海燕沒有直接評論北京當局是否拘留或訊問了她，而是說：「嗯，我在這裡。」孫海燕並稱，路透的報導「不負責任」。

不過，路透社在這一則報導中，開頭仍作出「一名曾被中國當局帶走問話的外交官，周五晚間出席在北京舉行的一場外交活動」的敘述，顯示路透仍相信消息人士先前提供的說法。

孫海燕出席慶祝印度獨立日時表示，目前中印關係維持改善發展勢頭，符合兩國廿八億人民的根本利益。中方願同印方一道，共同落實兩國領導人重要共識，增進政治互信，擴大交流合作，推動中印關係健康穩定發展。中國共產黨願與印度各政黨加強交流對話，為中印關係改善發展發揮正面作用。

印度大使羅國棟則表示，作為重要鄰國、人口大國和世界主要經濟體，印中關係維持穩定發展符合兩國共同利益。希望雙方持續深化互利合作，增進人文交流，加強在多邊機制中的溝通協調。印方重視黨際交往，願增進相互理解與認知。

中共 印度

