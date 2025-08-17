王毅本周訪印度 舉行邊境會晤

印度在與美國因關稅戰緊張之際，與近年關係緊繃的中國大陸似有和緩跡象。大陸外交部昨天宣布，大陸外長王毅將於十八至二十日應邀訪問印度，並舉行中印邊界問題特別代表第二十四次會晤。印度總理莫迪將於月底訪陸並出席天津的上合峰會，王毅此行也有與印方磋商兩國元首會見事宜。

據大陸外交部，王毅此訪的身分還包括中共中央政治局委員、中印邊界問題中方特別代表。前次中印邊界問題特別代表會晤去年十二月在北京舉行，當時王毅和印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾，就上述問題進行「深入、建設性溝通」。

彭博先前引述消息人士的報導，王毅將訪問印度首都新德里。此為他三年多來首次訪問印度，預計他將會見印度國安顧問多瓦爾（Ajit Kumar Doval）和外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。

這次將是二○二○年中印雙方爆發邊境衝突以來，第二次的邊界問題特別代表會晤。

隨去年十月，中印領導人喀山會晤以來，達成「互為發展機遇、互不構成威脅」、「是合作夥伴而非競爭對手」的共識後，中印關係似逐漸在摩擦中走向轉圜，包括今年六月以來，多瓦爾、印度國防部長辛格以及蘇傑生先後訪陸，恢復大陸公民赴印旅遊簽證等。

八月三十一日至九月一日，大陸將於北京舉行上合組織天津峰會，印度當地媒體和外媒均報導，莫迪計畫訪問大陸，此訪也將推動今年早前曾被提及的兩國客運直航問題，最快可望下月恢復。

另在美印貿易談判破裂下，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾日前也表示，印度一直與中方保持接觸，「以促進透過所有指定貿易點恢復邊境貿易」。

上觀新聞引述分析稱，王毅此訪，雙方可能就一些宏觀問題和具體問題展開討論，包括如何從戰略高度和長遠角度看待中印關係，以及中印應當堅持的一些原則、共識、方向等，還可能圍繞多邊合作、國際局勢交換意見。具體內容上，有分析指，中印邊境地區減少駐軍可能擺上議事日程，如果這樣做，將代表兩國在恢復互信方面取得重大進展。