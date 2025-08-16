陸大使吳江浩：正確對待歷史問題 是中日關係重要基礎

中共今年將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，在8月15日日本二戰投降周年前夕，中國大陸駐日本大使吳江浩14日在東京，出席一場和平反戰集會，強調正確對待和處理歷史問題，是中日關係重建發展的重要政治基礎，日本政府應以誠實態度直面歷史，履行嚴肅政治承諾。

據中新社，吳江浩14日在東京的日本眾議院第一議員會館，出席繼承和發展村山談話會和平集會並致辭，該集會主題為「太平洋戰爭終結暨日本戰敗80年 朝著構築和平世界」。會上有日本前首相鳩山由紀夫、村山談話會理事長藤田高景、國際亞洲共同體學會理事長東鄉和彥及各界和平反戰人士約300人參會。

吳江浩指出，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」。日本軍國主義發動的侵略戰爭，給中國和亞洲各國人民帶來了深重災難。中國人民經過14年浴血奮戰，與各國人民贏得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。我們要銘記歷史、反思當下，共同珍愛和平、維護和平。

吳江浩強調，正確對待和處理歷史問題，是中日關係重建發展的重要政治基礎。日本政府應以誠實態度直面歷史，履行嚴肅政治承諾，與一切歪曲、美化、否認侵略歷史的錯誤行徑徹底切割，以實際行動體現堅持走和平發展道路的表態。

吳江浩說，今天參加集會的各位朋友代表的是熱愛和平的日本人民，發出的是和平反戰的正義之聲，堅守的是全人類的共同良知。中方願與日本各界有識之士一道，在正確認識和傳承歷史基礎上，努力開創中日和平友好合作未來。

近期，大陸頻繁對日方喊話，例如對於日本政要近日參拜靖國神社的行為，大陸外交部今天表示，中方對日方公然挑戰歷史正義和人類良知的行徑表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

昨日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松還約見了日本駐華使館首席公使橫地晃，就「8·15」日本政要參拜靖國神社向日方提出嚴正交涉。