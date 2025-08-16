聽新聞
0:00 / 0:00
日本政要參拜靖國神社 陸外交部：公然挑戰歷史正義
昨日是二戰日本投降八十周年，對於日本政要近日參拜靖國神社的行為，大陸外交部今天表示，中方對日方公然挑戰歷史正義和人類良知的行徑表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。
據央視新聞，16日，大陸外交部發言人就日本政要參拜靖國神社答記者問。據中方發布訊息，對象包括「日本首相石破茂向靖國神社供奉了祭祀費，農林水產大臣小泉進次郎、財務大臣加藤勝信及小林鷹之、萩生田光一等右翼政客」參拜了靖國神社。
大陸外交部發言人說，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。中方對日方公然挑戰歷史正義和人類良知的行徑表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。
大陸外交部發言人說，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本和周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。
大陸外交部發言人表示，我們敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，和軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。
據大陸外交部，昨日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松已約見了日本駐華使館首席公使橫地晃，就「8·15」日本政要參拜靖國神社向日方提出嚴正交涉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言