日本政要參拜靖國神社 陸外交部：公然挑戰歷史正義

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
日本首相石破茂。歐新社
日本首相石破茂。歐新社

昨日是二戰日本投降八十周年，對於日本政要近日參拜靖國神社的行為，大陸外交部今天表示，中方對日方公然挑戰歷史正義和人類良知的行徑表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

據央視新聞，16日，大陸外交部發言人就日本政要參拜靖國神社答記者問。據中方發布訊息，對象包括「日本首相石破茂向靖國神社供奉了祭祀費，農林水產大臣小泉進次郎、財務大臣加藤勝信及小林鷹之、萩生田光一等右翼政客」參拜了靖國神社。

大陸外交部發言人說，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。中方對日方公然挑戰歷史正義和人類良知的行徑表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人說，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本和周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。

大陸外交部發言人表示，我們敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，和軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

據大陸外交部，昨日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松已約見了日本駐華使館首席公使橫地晃，就「8·15」日本政要參拜靖國神社向日方提出嚴正交涉。

日本 外交部 石破茂 靖國神社 抗日戰爭 小泉進次郎

