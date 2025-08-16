川普曝在他任內「習近平保證不侵台」 大陸回應了

美國總統川普15日稱，大陸國家主席習近平曾向他保證，只要他仍在白宮任職期間，北京就不會對台灣採取軍事行動。對此大陸駐美大使館火速發表聲明回應，強調台灣問題是中美關係中「最重要、最敏感的議題」，呼籲美方恪守一中原則，審慎處理涉台問題。

福斯新聞報導，在與俄羅斯總統普亭舉行峰會的途中，川普表示，各國領袖皆承諾，他任內絕不會發生類似俄烏戰爭這類的侵略行動，其中也包含大陸在內，「習近平告訴我，『只要你是總統，我就不會這麼做』。」但川普也強調，習近平有提到「我很有耐心，中國也很有耐心」。

針對川普說法，路透報導，大陸駐美大使館發言人劉鵬宇發布聲明指出，台灣問題攸關中國核心利益與民族尊嚴，是中美關係中「最重要也最敏感的議題」。

劉鵬宇強調，美國政府應恪守一中原則與中美三個聯合公報的承諾，妥善處理台灣相關議題，以實際行動維護台海和平與穩定。

川普與習近平曾在今年6月曾進行通話，這是川普第二個總統任期內，首次經過證實的雙方通話。先前川普在今年4月曾說習近平打電話給他，但並未具體說明通話時間。