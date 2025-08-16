快訊

川普曝在他任內「習近平保證不侵台」 大陸回應了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國總統川普表示，大陸國家主席習近平曾向他保證，只要他仍在白宮任職期間，北京就不會對台灣採取軍事行動。圖／歐新社
美國總統川普表示，大陸國家主席習近平曾向他保證，只要他仍在白宮任職期間，北京就不會對台灣採取軍事行動。圖／歐新社

美國總統川普15日稱，大陸國家主席習近平曾向他保證，只要他仍在白宮任職期間，北京就不會對台灣採取軍事行動。對此大陸駐美大使館火速發表聲明回應，強調台灣問題是中美關係中「最重要、最敏感的議題」，呼籲美方恪守一中原則，審慎處理涉台問題。

福斯新聞報導，在與俄羅斯總統普亭舉行峰會的途中，川普表示，各國領袖皆承諾，他任內絕不會發生類似俄烏戰爭這類的侵略行動，其中也包含大陸在內，「習近平告訴我，『只要你是總統，我就不會這麼做』。」但川普也強調，習近平有提到「我很有耐心，中國也很有耐心」。

針對川普說法，路透報導，大陸駐美大使館發言人劉鵬宇發布聲明指出，台灣問題攸關中國核心利益與民族尊嚴，是中美關係中「最重要也最敏感的議題」。

劉鵬宇強調，美國政府應恪守一中原則與中美三個聯合公報的承諾，妥善處理台灣相關議題，以實際行動維護台海和平與穩定。

川普與習近平曾在今年6月曾進行通話，這是川普第二個總統任期內，首次經過證實的雙方通話。先前川普在今年4月曾說習近平打電話給他，但並未具體說明通話時間。

相關新聞

川普曝在他任內「習近平保證不侵台」 大陸回應了

美國總統川普15日稱，大陸國家主席習近平曾向他保證，只要他仍在白宮任職期間，北京就不會對台灣採取軍事行動。對此大陸駐美大...

路透報其被拘留後 中聯部副部長孫海燕出席活動斥路透不負責任

中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）部長劉建超傳被有關部門帶走後，路透社昨日（15日）報導稱，中聯部副部長孫海燕也被帶走。不...

中印關係回暖 王毅下周出訪新德里

在美國總統川普加大全球貿易戰之際，中方正加大力度，緩解與印度長期以來的緊張關係。大陸外交部16日發布，中共中央政治局委員...

見證兩岸由戰轉和 陸委會邱垂正：發揮金門交流前哨價值

由陸委會主辦的「2025台港澳學生金門體驗營」，於14至19日舉行，陸委會主委邱垂正16日親赴金門參加，他表示金門是見證...

香江風情／買房全球最難 港人連吞15年為何今年有異見

名為《國際房屋負擔能力》的研究報告，顯示香港人若不吃不喝收入都拿去買房，要14.4年才買得起，房屋負擔級別屬於「無法負擔」，還連續15年保持全球最難。多年來這一評選香港都默默認了，但此次有了些不同意見。 聯合報資深香港特派員李春帶來第一手觀察，告訴你香港人怎麼解讀這份報告，又為何樂此不疲地買房供房？

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

