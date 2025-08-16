快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

聽新聞
0:00 / 0:00

見證兩岸由戰轉和 陸委會邱垂正：發揮金門交流前哨價值

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會主委邱垂正16日赴金門出席「2025台港澳學生金門體驗營」活動，與學員合影。圖／陸委會提供
陸委會主委邱垂正16日赴金門出席「2025台港澳學生金門體驗營」活動，與學員合影。圖／陸委會提供

陸委會主辦的「2025台港澳學生金門體驗營」，於14至19日舉行，陸委會主委邱垂正16日親赴金門參加，他表示金門是見證兩岸由戰轉和的重要象徵，今年的體驗營活動特別獲得了金門縣政府經費上的支持，展現中央與地方攜手合作的動能，推動健康有序交流，發揮金門作為交流前哨的戰略價值。

據陸委會，由大陸委員會主辦、社團法人金門縣青少年暨兒童關懷協會承辦的「2025台港澳學生金門體驗營」，自8月14日起至19日在金門舉行。16日，邱垂正赴金門參加，金門縣副縣長李文良、金門縣議員唐麗輝也到場歡迎學員。

邱垂正說，金門是見證兩岸由戰轉和的重要象徵。從古寧頭戰役、八二三砲戰到「小三通」的落實，金門從「劍拔弩張」的戰地前線，逐步蛻變為「相向而行」的交流前哨，不僅保留了歷史記憶，更在兩岸互動中扮演關鍵角色。

他說，今年的金門體驗營活動特別獲得了金門縣政府經費上的支持，展現中央與地方攜手合作的動能，推動健康有序交流，發揮金門作為交流前哨的戰略價值。

邱垂正接著表示，台灣與港澳互為重要貿易夥伴，2024年港澳旅客來台人次高達131萬，港澳學生在台就學人數更是僑生與港澳生之首。政府已取消留台評點制配額上限、鬆綁門檻，未來將持續推動個人工作許可制，協助更多港澳青年留台發展外；同時通過「外國專業人才延攬及僱用法」，納入對港澳青年的延攬規劃，提供更具彈性與發展潛力的工作機會與居留安排，為台灣社會與產業注入多元人才與國際視野。

另，此次營隊受到「楊柳」颱風影響，陸委會新聞稿還提到，特別感謝立委陳玉珍協助，積極協調航班，讓所有學員皆能即時抵達金門、順利參與。午宴中，邱垂正勉勵學員們透過走訪戰地遺跡與在地社區，親身感受歷史的重量與和平的珍貴，也期許透過形成，促進台灣與港澳之間更深層的互動與理解。

除體驗營外，本報早前報導，適逢823戰役紀念日的前夕，金門地區今天舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，邱垂正同日也出席了這場活動，與金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典等人一同上香祈福。

金門 邱垂正 陸委會 小三通 陳福海 陳玉珍

延伸閱讀

影／赴金門出席兩岸和平超薦法會 邱垂正籲「中止敵意恢復正常對話」

國台辦批賴「喪失民族立場」 陸委會：抗日無貢獻言論可笑

陸委會邱垂正：抗日期間「中華人民共和國根本不存在」

中共統戰加劇　陸委會主委邱垂正：有必要檢視港澳來台居留制度

相關新聞

路透報其被拘留後 中聯部副部長孫海燕出席活動斥路透不負責任

中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）部長劉建超傳被有關部門帶走後，路透社昨日（15日）報導稱，中聯部副部長孫海燕也被帶走。不...

中印關係回暖 王毅下周出訪新德里

在美國總統川普加大全球貿易戰之際，中方正加大力度，緩解與印度長期以來的緊張關係。大陸外交部16日發布，中共中央政治局委員...

見證兩岸由戰轉和 陸委會邱垂正：發揮金門交流前哨價值

由陸委會主辦的「2025台港澳學生金門體驗營」，於14至19日舉行，陸委會主委邱垂正16日親赴金門參加，他表示金門是見證...

香江風情／買房全球最難 港人連吞15年為何今年有異見

名為《國際房屋負擔能力》的研究報告，顯示香港人若不吃不喝收入都拿去買房，要14.4年才買得起，房屋負擔級別屬於「無法負擔」，還連續15年保持全球最難。多年來這一評選香港都默默認了，但此次有了些不同意見。 聯合報資深香港特派員李春帶來第一手觀察，告訴你香港人怎麼解讀這份報告，又為何樂此不疲地買房供房？

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

黃岩島局勢升溫 陸要美方停止挑釁

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛進相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。