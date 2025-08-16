見證兩岸由戰轉和 陸委會邱垂正：發揮金門交流前哨價值

由陸委會主辦的「2025台港澳學生金門體驗營」，於14至19日舉行，陸委會主委邱垂正16日親赴金門參加，他表示金門是見證兩岸由戰轉和的重要象徵，今年的體驗營活動特別獲得了金門縣政府經費上的支持，展現中央與地方攜手合作的動能，推動健康有序交流，發揮金門作為交流前哨的戰略價值。

據陸委會，由大陸委員會主辦、社團法人金門縣青少年暨兒童關懷協會承辦的「2025台港澳學生金門體驗營」，自8月14日起至19日在金門舉行。16日，邱垂正赴金門參加，金門縣副縣長李文良、金門縣議員唐麗輝也到場歡迎學員。

邱垂正說，金門是見證兩岸由戰轉和的重要象徵。從古寧頭戰役、八二三砲戰到「小三通」的落實，金門從「劍拔弩張」的戰地前線，逐步蛻變為「相向而行」的交流前哨，不僅保留了歷史記憶，更在兩岸互動中扮演關鍵角色。

他說，今年的金門體驗營活動特別獲得了金門縣政府經費上的支持，展現中央與地方攜手合作的動能，推動健康有序交流，發揮金門作為交流前哨的戰略價值。

邱垂正接著表示，台灣與港澳互為重要貿易夥伴，2024年港澳旅客來台人次高達131萬，港澳學生在台就學人數更是僑生與港澳生之首。政府已取消留台評點制配額上限、鬆綁門檻，未來將持續推動個人工作許可制，協助更多港澳青年留台發展外；同時通過「外國專業人才延攬及僱用法」，納入對港澳青年的延攬規劃，提供更具彈性與發展潛力的工作機會與居留安排，為台灣社會與產業注入多元人才與國際視野。

另，此次營隊受到「楊柳」颱風影響，陸委會新聞稿還提到，特別感謝立委陳玉珍協助，積極協調航班，讓所有學員皆能即時抵達金門、順利參與。午宴中，邱垂正勉勵學員們透過走訪戰地遺跡與在地社區，親身感受歷史的重量與和平的珍貴，也期許透過形成，促進台灣與港澳之間更深層的互動與理解。

除體驗營外，本報早前報導，適逢823戰役紀念日的前夕，金門地區今天舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，邱垂正同日也出席了這場活動，與金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典等人一同上香祈福。