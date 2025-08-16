快訊

假觀光真坐檯陪酒！K歌城密室擠滿人 21名泰女全被帶回

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

聽新聞
0:00 / 0:00

路透報其被拘留後 中聯部副部長孫海燕出席活動斥路透不負責任

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
8月15日，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕在北京會見印度駐華大使羅國棟，並受邀出席印度駐華使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。圖／中聯部官網
8月15日，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕在北京會見印度駐華大使羅國棟，並受邀出席印度駐華使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。圖／中聯部官網

中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）部長劉建超傳被有關部門帶走後，路透社昨日（15日）報導稱，中聯部副部長孫海燕也被帶走。不過，中聯部官網昨晚發出孫海燕昨日在北京出席印度獨立日招待會，並會見印度駐華大使羅國棟的相片。

昨(15日)路透社報導，知情人士稱，孫海燕於 8月初被拘留，與此同時，被廣泛視為外交部長候選人的劉建超也被帶去接受問詢。消息人士並=稱，孫海燕是首位擔任中聯部副部長的女性，她被拘留與劉建超被審訊有關。

然而，就在同一天的晚上，中聯部網站就發布消息稱，8月15日，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕在北京會見印度駐華大使羅國棟，並受邀出席印度駐華使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。

消息稱，孫海燕祝賀印度獨立日，表示目前中印關係維持改善發展勢頭，符合兩國28億人民的根本利益。中方願同印方一道，共同落實兩國領導人重要共識，增進政治互信，擴大交流合作，推動中印關係健康穩定發展。中國共產黨願與印度各政黨加強交流對話，為中印關係改善發展發揮正面作用。

而印度大使羅國棟則表示，作為重要鄰國、人口大國和世界主要經濟體，印中關係維持穩定發展符合兩國共同利益。希望雙方持續深化互利合作，增進人文交流，加強在多邊機制中的溝通協調。印方重視黨際交往，願增進相互理解與認知。

路透社記者也前往印度獨立日的活動現場採訪，並當面提問孫海燕是否遭拘留或審訊，路透社報導稱，孫海燕沒有直接評論北京當局是否拘留或訊問了她，而是說：「嗯，我在這裡。」孫海燕並稱，路透社的報導「不負責任」（irresponsible）。

但路透社在這一則報導中，開頭仍作出「一名曾被中國當局帶走問話的外交官，週五晚間出席了在北京舉行的一場外交活動」的敘述，顯示路透社仍然相信消息人士先前提供的說法。

北京

延伸閱讀

路透：美考慮以俄破冰船支持阿拉斯加天然氣開發

企業生日快樂／智通瞄準印度 進擊金融科技

迎印度獨立紀念日 民眾冒雨爬牆爭睹紅堡盛況

北京醫師出軌案再通報 董襲瑩姑姑遭撤職

相關新聞

中印關係回暖 王毅下周出訪新德里

在美國總統川普加大全球貿易戰之際，中方正加大力度，緩解與印度長期以來的緊張關係。大陸外交部16日發布，中共中央政治局委員...

路透報其被拘留後 中聯部副部長孫海燕出席活動斥路透不負責任

中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）部長劉建超傳被有關部門帶走後，路透社昨日（15日）報導稱，中聯部副部長孫海燕也被帶走。不...

香江風情／買房全球最難 港人連吞15年為何今年有異見

名為《國際房屋負擔能力》的研究報告，顯示香港人若不吃不喝收入都拿去買房，要14.4年才買得起，房屋負擔級別屬於「無法負擔」，還連續15年保持全球最難。多年來這一評選香港都默默認了，但此次有了些不同意見。 聯合報資深香港特派員李春帶來第一手觀察，告訴你香港人怎麼解讀這份報告，又為何樂此不疲地買房供房？

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

黃岩島局勢升溫 陸要美方停止挑釁

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛進相...

國台辦批賴「喪失民族立場」 陸委會：抗日無貢獻言論可笑

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，被大陸國台辦抨擊是完全喪失民族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。