路透報其被拘留後 中聯部副部長孫海燕出席活動斥路透不負責任

中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）部長劉建超傳被有關部門帶走後，路透社昨日（15日）報導稱，中聯部副部長孫海燕也被帶走。不過，中聯部官網昨晚發出孫海燕昨日在北京出席印度獨立日招待會，並會見印度駐華大使羅國棟的相片。

昨(15日)路透社報導，知情人士稱，孫海燕於 8月初被拘留，與此同時，被廣泛視為外交部長候選人的劉建超也被帶去接受問詢。消息人士並=稱，孫海燕是首位擔任中聯部副部長的女性，她被拘留與劉建超被審訊有關。

然而，就在同一天的晚上，中聯部網站就發布消息稱，8月15日，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕在北京會見印度駐華大使羅國棟，並受邀出席印度駐華使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。

消息稱，孫海燕祝賀印度獨立日，表示目前中印關係維持改善發展勢頭，符合兩國28億人民的根本利益。中方願同印方一道，共同落實兩國領導人重要共識，增進政治互信，擴大交流合作，推動中印關係健康穩定發展。中國共產黨願與印度各政黨加強交流對話，為中印關係改善發展發揮正面作用。

而印度大使羅國棟則表示，作為重要鄰國、人口大國和世界主要經濟體，印中關係維持穩定發展符合兩國共同利益。希望雙方持續深化互利合作，增進人文交流，加強在多邊機制中的溝通協調。印方重視黨際交往，願增進相互理解與認知。

路透社記者也前往印度獨立日的活動現場採訪，並當面提問孫海燕是否遭拘留或審訊，路透社報導稱，孫海燕沒有直接評論北京當局是否拘留或訊問了她，而是說：「嗯，我在這裡。」孫海燕並稱，路透社的報導「不負責任」（irresponsible）。

但路透社在這一則報導中，開頭仍作出「一名曾被中國當局帶走問話的外交官，週五晚間出席了在北京舉行的一場外交活動」的敘述，顯示路透社仍然相信消息人士先前提供的說法。