中印關係回暖 王毅下周出訪新德里

在美國總統川普加大全球貿易戰之際，中方正加大力度，緩解與印度長期以來的緊張關係。大陸外交部16日發布，中共中央政治局委員、外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅，8月18日至20日，將應邀訪問印度並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。

彭博先前引述消息人士的報導，王毅將訪問印度首都新德里。此為他三年多來首次訪問印度，預計他將會見印度國安顧問多瓦爾（Ajit Kumar Doval）和外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。

消息人士指出，一個關鍵議題將是討論如何削減喜馬拉雅爭議性邊界的沿線兵力。此一舉動，也代表兩國在恢復信任方面取得重大進展。

目前中印兩國正在就重啟邊境貿易進行談判，並計畫最快於下月恢復直航。印度總理莫迪將訪問大陸，參加將於8月31日至9月1日舉行的上合組織天津峰會。

路透報導，去年 10 月，印度和大陸就巡邏喜馬拉雅邊境達成協議，結束了長達5年的僵局，緩解了雙邊關係緊張局勢，此前雙方的接觸對貿易、投資和航空旅行造成影響。

分析人士表示，經過數十年的進步，印度與美國的關係在最近幾周出現新的緊張局面，川普對印度出口到美國的產品徵收50% 的關稅，這是華盛頓戰略夥伴中最高水平之一。

同時，美國和大陸本周將關稅休戰協議延長 90 天，避免對彼此的商品徵收三位數的關稅。

大陸和印度已同意恢復自2020年以來暫停的直航，並正在討論降低貿易壁壘，包括重新開放喜馬拉雅山三個口岸的邊境貿易。

儘管邊境貿易僅佔上一財年1277億美元雙邊貿易額的一小部分，但邊境貿易的恢復被視為朝著經濟關係正常化邁出的象徵性一步。

印度外交部發言人賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）14日在例行新聞發布會上表示：「我們一直與中方保持接觸，以促進透過所有指定貿易點恢復邊境貿易。」