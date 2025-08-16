連續3個月減持後 中國6月首度增持美債

名為《國際房屋負擔能力》的研究報告，顯示香港人若不吃不喝收入都拿去買房，要14.4年才買得起，房屋負擔級別屬於「無法負擔」，還連續15年保持全球最難。多年來這一評選香港都默默認了，但此次有了些不同意見。 聯合報資深香港特派員李春帶來第一手觀察，告訴你香港人怎麼解讀這份報告，又為何樂此不疲地買房供房？

2025-08-16 07:00