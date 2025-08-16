連續3個月減持後 中國6月首度增持美債
美國財政部最新統計資料顯示，美債前3大海外債主日本、英國、中國6月均增持美債。中國在今年3至5月連續3個月減持美債，6月首度增持美債。
據澎湃新聞16日報導，美國財政部於當地時間15日公布今年6月國際資本流動報告（TIC）。報告顯示，日本6月增持美債126億美元（約新台幣3780億元），持倉規模達1兆1476億美元，日本是美國第一大債主。
英國6月增持美債487億美元，持倉規模達8581億美元，持倉規模維持在第2位。中國6月增持美債1億美元，持倉規模達7564億美元，這是中國今年連續3個月減持美債後首度增持，中國的美債持倉規模保持在第3位。
報導提到，從2022年4月起，中國的美債持倉規模一直低於1兆美元，整體呈現減持趨勢。中國在今年1至2月連續2個月增持美債；3至5月連續3個月減持美債，3月減持189億美元、4月減持82億美元、5月減持9億美元。
美國財政部報告顯示，6月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為778億美元；其中，海外私人資金淨流入73億美元，海外官方資金淨流入705億美元。
