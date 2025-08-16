快訊

這次不站外圍了！勘災影片曝光：郭智輝大改衣裝 走入風災受損民宅

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮？「奧運銅牌」李孟遠自請停權配合調查

美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

館長質疑九三閱兵禁令 陸委會：民間人士不在內

中央社／ 台北16日電

網紅「館長陳之漢透過直播質疑陸委會禁止其前往北京參與中共九三閱兵。陸委會回應，規範對象為政府公務員或過往曾任政府重要職務者，民間人士不在內。

大陸委員會（陸委會）表示，陸委會的規範對象是政府公務員或曾任政府公務員，館長這類民間人士根本不在其內，「不用自己覺得自己很重要」。

陸委會呼籲，全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加或配合進行宣導中共九三閱兵及其官方主導相關活動。

陳之漢與團隊目前正在中國大陸深圳參訪、旅遊，他於14日深夜透過直播痛批陸委會。

陳之漢於直播中說，「我請教你，你可不可以再講明確一點，今天的新聞，你開了直播，整個國家機器對我一個做生意的人民」、「我說要去看九三閱兵，你在那邊恐嚇我是不是」。

陳之漢提到，「開了記者會為了誰開？館長、館長」、「我現在正式挑戰民進黨，你不能看（中共九三閱兵），請問哪一條法？雖然我現在沒有收到邀請，到底是哪一條法說我不能看？你講清楚」。

陳之漢所指記者會為陸委會14日例行記者會。陸委會副主委兼發言人梁文傑於會上宣布，禁止中央、地方政府人員、曾任國防外交、大陸事務或與國安相關人員前往參與中共九三閱兵與相關活動。

梁文傑彼時強調，這波禁止公告主要針對政府公務員、公職人員以及一些曾任政府重要職位人員，一般民間人士若欲前往，不在禁止範圍內。

館長 陸委會 陳之漢

延伸閱讀

20藝人涉配合對岸統戰 陸委會：限期回覆後將做查處

影／為楊瓊瓔反罷免 館長：用電越多電價應更便宜

國台辦批賴總統「以武謀獨」 梁文傑：重複的話讓人厭煩

影／回應黃光芹「西進說」 館長：媒體人做事不要那麼下流

相關新聞

香江風情／買房全球最難 港人連吞15年為何今年有異見

名為《國際房屋負擔能力》的研究報告，顯示香港人若不吃不喝收入都拿去買房，要14.4年才買得起，房屋負擔級別屬於「無法負擔」，還連續15年保持全球最難。多年來這一評選香港都默默認了，但此次有了些不同意見。 聯合報資深香港特派員李春帶來第一手觀察，告訴你香港人怎麼解讀這份報告，又為何樂此不疲地買房供房？

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

黃岩島局勢升溫 陸要美方停止挑釁

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛進相...

國台辦批賴「喪失民族立場」 陸委會：抗日無貢獻言論可笑

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，被大陸國台辦抨擊是完全喪失民族...

中共九三閱兵在即 黨史展覽館展出「閱兵車」受矚

中共即將在抗戰勝利80年之際舉行九三閱兵，本周末就會迎來第二次大規模預演，而在北京朝陽區的「中國共產黨歷史展覽館」，也在...

30天內第四度約見日本公使 陸外交部就日本政要參拜靖國神社嚴正交涉

今天是二戰日本投降紀念日，有眾多日本政要參拜靖國神社，對此大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見了日本駐北京大使館公使橫地晃，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。