館長質疑九三閱兵禁令 陸委會：民間人士不在內

網紅「館長」陳之漢透過直播質疑陸委會禁止其前往北京參與中共九三閱兵。陸委會回應，規範對象為政府公務員或過往曾任政府重要職務者，民間人士不在內。

大陸委員會（陸委會）表示，陸委會的規範對象是政府公務員或曾任政府公務員，館長這類民間人士根本不在其內，「不用自己覺得自己很重要」。

陸委會呼籲，全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加或配合進行宣導中共九三閱兵及其官方主導相關活動。

陳之漢與團隊目前正在中國大陸深圳參訪、旅遊，他於14日深夜透過直播痛批陸委會。

陳之漢於直播中說，「我請教你，你可不可以再講明確一點，今天的新聞，你開了直播，整個國家機器對我一個做生意的人民」、「我說要去看九三閱兵，你在那邊恐嚇我是不是」。

陳之漢提到，「開了記者會為了誰開？館長、館長」、「我現在正式挑戰民進黨，你不能看（中共九三閱兵），請問哪一條法？雖然我現在沒有收到邀請，到底是哪一條法說我不能看？你講清楚」。

陳之漢所指記者會為陸委會14日例行記者會。陸委會副主委兼發言人梁文傑於會上宣布，禁止中央、地方政府人員、曾任國防外交、大陸事務或與國安相關人員前往參與中共九三閱兵與相關活動。

梁文傑彼時強調，這波禁止公告主要針對政府公務員、公職人員以及一些曾任政府重要職位人員，一般民間人士若欲前往，不在禁止範圍內。