7月消費低於預期 陸內需仍不振

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸國家統計局昨天公布七月多項經濟數據，顯示大陸內需消費仍不振。圖為八月江蘇省江都高新技術產業開發區內的汽車製造廠間。（新華社）

大陸國家統計局昨天公布七月多項經濟數據，其中，七月大陸社會消費品零售總額人民幣三兆八七八○億元（約新台幣十六兆元），年增百分之三點七，相較六月的年增百分之四點八下降，增幅是今年最低，顯示大陸內需消費仍不振。

一財網報導，大陸國家統計局公布，今年七月，大陸全國規模以上工業增加價值年增百分之五點七、社會消費品零售總額年增百分之三點七，成長幅度均較上月收窄，亦低於部分陸媒預期，顯示暑假旺季未提振內需消費。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，七月國際環境複雜嚴峻，貿易保護主義、單邊主義影響持續，國內部分地區出現高溫、暴雨洪澇等極端天氣，對經濟運行造成短期衝擊，下階段，要保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，推動經濟平穩健康發展。

付凌暉說，七月商品市場銷售增速有所放緩，服務零售保持總體穩定，在提振消費專項行動帶動下，消費擴大態勢未改變，但外部不穩定不確定因素增多，國內居民消費能力和信心仍待提升，消費內生動力仍待增強，下階段，要繼續深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新增長點。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，七月消費表現弱於預期，拖累因素在於，一方面，受資金下達節奏與風控系統升級影響，部分地區在五至七月臨時暫停以舊換新補貼。另一方面，房地產市場仍在谷底階段，七月城鎮調查失業率上升零點二個百分點至百分之五點二，六月消費者信心指數小幅回落，都在一定程度上影響到居民消費。

溫彬表示，隨著以舊換新補貼資金到位，個人消費貸款貼息和服務業經營主體貸款貼息兩項新政策實施，加上暑假、十一長假出遊將帶動文體商旅融合消費升溫，消費增速仍有回升可能。

儘管七月多項經濟數據未如預期，但近來大陸股市來到波段高點，A股過去十個交易日，有八天上漲，連續多日交易額都達二兆人民幣以上，上證距三千七百點僅一步之遙，是三年多來新高。

