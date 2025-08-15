聽新聞
黃岩島局勢升溫 陸要美方停止挑釁

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中菲近日在黃岩島海域激烈對峙後，美國驅逐艦「希金斯號」駛入該海域，中方稱對其警告驅離。圖為美國海軍導線驅逐艦「希金斯號」於2022年9月例行穿越台灣海峽。美聯社
中菲近日在黃岩島海域激烈對峙後，美國驅逐艦「希金斯號」駛入該海域，中方稱對其警告驅離。圖為美國海軍導線驅逐艦「希金斯號」於2022年9月例行穿越台灣海峽。美聯社

近期中國大陸、菲律賓黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛進相關海域等事件。對此，大陸國防部發言人蔣斌昨表示，美方應切實約束一線部隊，立即停止對中方的有關侵權挑釁行動，也要求菲方立即停止侵權挑釁言行。

解放軍南部戰區十三日曾通報，監視並驅離「非法闖入黃岩島領海」的美軍驅逐艦「希金斯號」，這是美軍六年來首次在黃岩島海域的軍事行動。

蔣斌昨天在大陸國防部發布涉軍訊息時說，美「希金斯號」驅逐艦未經中國政府批准，非法侵闖「中國黃岩島領海」，嚴重侵犯中國領土主權和國家安全，嚴重破壞南海和平穩定，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

