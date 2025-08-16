聽新聞
川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。中國駐美大使館則強調，「堅決反對外部勢力利用司法案件干涉中國內政、抹黑破壞香港法治」。

川普十四日接受福斯新聞電台採訪時說，將盡力幫助援救被拘留的香港媒體大亨黎智英，「我會盡一切努力挽救他；我們會看看能做什麼；我們會竭盡所能」。川普還說，將在美中就貿易和關稅進行談判時提出黎智英案。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此說，黎智英是「香港反華、破壞穩定活動的主要策畫者和參與者」。

七十七歲的黎智英五年前被香港國安警察逮捕，之後被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，自二○二○年十二月以來，已被單獨監禁逾一五○○天。

港媒「香港01」報導，黎智英案十四日在香港西九龍裁判法院續審。控辯雙方原定開始結案陳詞，但辯方庭上透露黎智英出現心悸，有時覺得會暈倒，醫師建議他戴動態心電圖監測儀和服藥。

但因香港懲教署需稍後才可提供藥物，監測儀則需下周初才可提供，因此法官就將結案陳詞延至十八日。

川普五月提過將在美中關稅談判時，將黎智英案作為談判的一環。美國國務院十二日發布「年度各國人權報告」，也提到香港政府透過國安法對黎智英等民主派人士進行任意拘捕和拘留丶長期單獨囚禁等，影響港人人權和言論。

中國外交部駐港公署發言人十三日對此強烈不滿並堅決反對，強調違法必究是基本原則。港府秉公審案，堅決打擊危害國安的行為和活動，是維護國安和法律尊嚴的當然之舉，無可指摘。

港府十三日晚間也表示，單獨監禁是黎智英本人意願，強烈不滿並反對反中傳媒機構等外部勢力，就黎智英涉及國安法案件和羈押情況的抹黑言論。

川普 黎智英 習近平 港版國安法

相關新聞

中共九三閱兵在即 黨史展覽館展出「閱兵車」受矚

中共即將在抗戰勝利80年之際舉行九三閱兵，本周末就會迎來第二次大規模預演，而在北京朝陽區的「中國共產黨歷史展覽館」，也在...

國台辦批賴「喪失民族立場」 陸委會：抗日無貢獻言論可笑

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，被大陸國台辦抨擊是完全喪失民族...

黃岩島局勢升溫 陸要美方停止挑釁

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛進相...

30天內第四度約見日本公使 陸外交部就日本政要參拜靖國神社嚴正交涉

今天是二戰日本投降紀念日，有眾多日本政要參拜靖國神社，對此大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見了日本駐北京大使館公使橫地晃，就...

賴總統發文紀念「終戰」...陸國台辦批「完全喪失民族立場」

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，就此大陸國台辦發言人15日晚間...

