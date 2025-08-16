川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。中國駐美大使館則強調，「堅決反對外部勢力利用司法案件干涉中國內政、抹黑破壞香港法治」。

川普十四日接受福斯新聞電台採訪時說，將盡力幫助援救被拘留的香港媒體大亨黎智英，「我會盡一切努力挽救他；我們會看看能做什麼；我們會竭盡所能」。川普還說，將在美中就貿易和關稅進行談判時提出黎智英案。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此說，黎智英是「香港反華、破壞穩定活動的主要策畫者和參與者」。

七十七歲的黎智英五年前被香港國安警察逮捕，之後被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，自二○二○年十二月以來，已被單獨監禁逾一五○○天。

港媒「香港01」報導，黎智英案十四日在香港西九龍裁判法院續審。控辯雙方原定開始結案陳詞，但辯方庭上透露黎智英出現心悸，有時覺得會暈倒，醫師建議他戴動態心電圖監測儀和服藥。

但因香港懲教署需稍後才可提供藥物，監測儀則需下周初才可提供，因此法官就將結案陳詞延至十八日。

川普五月提過將在美中關稅談判時，將黎智英案作為談判的一環。美國國務院十二日發布「年度各國人權報告」，也提到香港政府透過國安法對黎智英等民主派人士進行任意拘捕和拘留丶長期單獨囚禁等，影響港人人權和言論。

中國外交部駐港公署發言人十三日對此強烈不滿並堅決反對，強調違法必究是基本原則。港府秉公審案，堅決打擊危害國安的行為和活動，是維護國安和法律尊嚴的當然之舉，無可指摘。

港府十三日晚間也表示，單獨監禁是黎智英本人意願，強烈不滿並反對反中傳媒機構等外部勢力，就黎智英涉及國安法案件和羈押情況的抹黑言論。