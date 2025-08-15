快訊

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

中共中聯部副部長孫海燕傳被拘？官方證實她正常出席活動

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中聯部副部長孫海燕（左）被外媒報導已被拘後，由官方披露15日參加印度使館活動。（圖／取自中共中聯部官網）
中共中聯部副部長孫海燕（左）被外媒報導已被拘後，由官方披露15日參加印度使館活動。（圖／取自中共中聯部官網）

中共中聯部長劉建超先前傳出已經被當局帶走，而15日英媒進一步指出中聯部副部長孫海燕也被拘，不過官方稍晚證實孫海燕當天出席印度大使館的活動，新加坡媒體也表示她正常上班。

據中共中聯部官網，8月15日，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕在北京會見印度駐北京大使羅國棟，並應邀出席印度使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。孫海燕祝賀印度獨立日，表示當前中印關係保持改善發展勢頭，這符合兩國28億人民的根本利益。「中方願同印方一道，共同落實好兩國領導人重要共識，增進政治互信，擴大交流合作，推動中印關係健康穩定發展。中國共產黨願同印度各政黨加強交流對話，為中印關係改善發展發揮積極作用」。

羅國棟表示，希望雙方持續深化互利合作，增進人文交流，加強在多邊機制中的溝通協調。

本日稍早，路透社引述3名不具名消息人士作獨家報導說，孫海燕8月初也被拘，原因和劉建超有關。孫海燕最後一次公開露面是7月31日參加俄羅斯政黨活動。

中聯部網站的消息，形同駁斥了路透社的說法，中聯部也附上了高清圖片。

而在中聯部官方發出消息前，新加坡聯合早報已先於15日下午指出，「本報從兩處訊息源瞭解，孫海燕目前正常上班，被扣留的消息不實」。

海燕 印度 關係

延伸閱讀

迎印度獨立紀念日 民眾冒雨爬牆爭睹紅堡盛況

印度克什米爾暴雨吞噬「朝聖路線」 46死逾200人失蹤

美對印度祭50%關稅 莫迪矢言「像牆一樣守護農民」

印度克什米爾突發暴雨 釀46死逾200人失蹤

相關新聞

中共九三閱兵在即 黨史展覽館展出「閱兵車」受矚

中共即將在抗戰勝利80年之際舉行九三閱兵，本周末就會迎來第二次大規模預演，而在北京朝陽區的「中國共產黨歷史展覽館」，也在...

國台辦批賴「喪失民族立場」 陸委會：抗日無貢獻言論可笑

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，被大陸國台辦抨擊是完全喪失民族...

30天內第四度約見日本公使 陸外交部就日本政要參拜靖國神社嚴正交涉

今天是二戰日本投降紀念日，有眾多日本政要參拜靖國神社，對此大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見了日本駐北京大使館公使橫地晃，就...

賴總統發文紀念「終戰」...陸國台辦批「完全喪失民族立場」

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，就此大陸國台辦發言人15日晚間...

大陸人士定居台灣新規 海基會羅文嘉：不溯及既往

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增需繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區...

擬推陸籍申請定居新規 海基會：驗證實務待研議

內政部擬推陸籍人士申請在台定居新規，要求申請人繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。海基會今天表示，該公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。