中共中聯部副部長孫海燕傳被拘？官方證實她正常出席活動

中共中聯部長劉建超先前傳出已經被當局帶走，而15日英媒進一步指出中聯部副部長孫海燕也被拘，不過官方稍晚證實孫海燕當天出席印度大使館的活動，新加坡媒體也表示她正常上班。

據中共中聯部官網，8月15日，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕在北京會見印度駐北京大使羅國棟，並應邀出席印度使館舉辦的慶祝印度獨立日招待會。孫海燕祝賀印度獨立日，表示當前中印關係保持改善發展勢頭，這符合兩國28億人民的根本利益。「中方願同印方一道，共同落實好兩國領導人重要共識，增進政治互信，擴大交流合作，推動中印關係健康穩定發展。中國共產黨願同印度各政黨加強交流對話，為中印關係改善發展發揮積極作用」。

羅國棟表示，希望雙方持續深化互利合作，增進人文交流，加強在多邊機制中的溝通協調。

本日稍早，路透社引述3名不具名消息人士作獨家報導說，孫海燕8月初也被拘，原因和劉建超有關。孫海燕最後一次公開露面是7月31日參加俄羅斯政黨活動。

中聯部網站的消息，形同駁斥了路透社的說法，中聯部也附上了高清圖片。

而在中聯部官方發出消息前，新加坡聯合早報已先於15日下午指出，「本報從兩處訊息源瞭解，孫海燕目前正常上班，被扣留的消息不實」。