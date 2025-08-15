國台辦批賴「喪失民族立場」 陸委會：抗日無貢獻言論可笑

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，被大陸國台辦抨擊是完全喪失民族立場、歪曲二戰史觀。對此，陸委會深夜駁斥稱，國台辦為中共塗脂抹粉的言論越來越可笑，完全沒有評論的價值。

陸委會深夜就國台辦的說法發布書面回應。陸委會還說，中共對抗日戰爭毫無貢獻，謊稱自己是抗日戰爭的「中流砥柱」令人不齒。

今天稍早，大陸國台辦發言人朱鳳蓮對於賴總統的發文評論稱，賴清德「完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史」。

朱鳳蓮還說，「台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。她並指賴鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，本質還是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

值得注意的是，對於中共今年將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，計畫9月3日在北京天安門「大閱兵」，在陸委會昨宣布禁止公務員、曾任要職者等參與後，為強化政策宣傳，陸委會主委邱垂正今透過陸委會臉書、LINE發布影片，重申我政府立場。

邱垂正表示，「在中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在」。他說，中共政權近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國，以此誤導國人、混淆國際社會認知。