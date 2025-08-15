快訊

30天內第四度約見日本公使 陸外交部就日本政要參拜靖國神社嚴正交涉

聯合報／ 特派記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部亞洲司長劉勁松（右）15日約見日本公使，針對靖國神社議題嚴正交涉。（圖/取自大陸外交部官網）
今天是二戰日本投降紀念日，有眾多日本政要參拜靖國神社，對此大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見了日本駐北京大使館公使橫地晃，就此向日方提出嚴正交涉。這是30天來劉勁松第4度約見橫地晃並進行交涉，相當罕見。

據大陸外交部官網15日晚間釋出的訊息，當天大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見日本駐北京使館首席公使橫地晃，就「8·15日本政要參拜靖國神社」向日方提出嚴正交涉。

稍早大陸駐日本大使館發言人也指出，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪惡滔天的14名二戰甲級戰犯。靖國神社問題的本質，是日方能否正確認識並深刻反省侵略歷史，是「大是大非問題」。日本領導人和政客對靖國神社頂禮膜拜，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，反映出日本軍國主義始終陰魂不散，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的強烈擔憂和質疑。

值得注意的是，據本報統計，這是30天內劉勁松第四度約見日本公使。

不過兩天前的8月13日，劉勁松也約見了橫地晃，「就歷史、台灣和在日中國公民安全等問題向日方表達嚴重關切」。

稍早的7月25日因為我外交部長林佳龍訪問日本，劉勁松也約見了橫地晃，「就台灣當局外事部門負責人林佳龍竄訪日本一事進行嚴正交涉，提出強烈抗議」。

當時劉勁松表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義」。

他批評「日方縱容林以所謂『私人身份』竄訪，為其從事反華分裂政治活動提供舞台，發出嚴重錯誤信號」。「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中方敦促日方恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上所作鄭重承諾，立即採取措施消除此事惡劣影響」。

而7月16日，劉勁松也約見橫地晃，「針對日方15日發布的新版《防衛白皮書》涉華錯誤和消極表述提出嚴正交涉」。

日本 外交部 靖國神社

