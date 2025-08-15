快訊

賴總統發文紀念「終戰」...陸國台辦批「完全喪失民族立場」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日晚間發聲批評賴總統的「終戰」紀念日貼文。圖為朱鳳蓮13日上午主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日晚間發聲批評賴總統的「終戰」紀念日貼文。圖為朱鳳蓮13日上午主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，就此大陸國台辦發言人15日晚間批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史」，也指其鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，本質還是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、戮力同心、浴血奮戰，付出巨大犧牲打敗了日本軍國主義者，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。她強調「台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

朱鳳蓮點名批評，指出賴清德「完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實」，說他以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，兜售「台獨」分裂謬論，其本質還是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

她稱，「正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序的行徑都是自取其辱，任何分裂祖國的圖謀都是癡心妄想。正義必勝，統一必勝」。最後表示希望兩岸同胞牢記歷史、緬懷先烈，堅守民族大義，維護勝利成果，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同追求祖國統一。

除了朱鳳蓮的說法外，對於賴總統的貼文，環球時報也發表署名「北平鋒」文章批評指出，賴清德卻在這樣一個特殊的日子裡，公然背棄歷史事實，公然發文引用戰敗國日本史觀，把日本宣布無條件投降的8月15日稱為「終戰紀念日」，「其心可誅，其行可鄙」。文章批評賴清德指，「日本軍國主義的鐵蹄踐踏中華大地，他避而不談；中華民族奮起反抗取得勝利，他還美化戰敗國淡化侵略本質」。「在他眼中，似乎日本的侵略歷史可以被美化，中華人民的抗戰精神可以被遺忘，世界人民反抗侵略反法西斯的精神可以被遺忘」。

文章強調「賴清德急於向日本示好的醜惡嘴臉昭然於世」。他忘了台灣人民在日本殖民統治下遭受了長達半個世紀的壓迫與剝削；他忘了多少台灣同胞為了反抗殖民統治付出了鮮血和生命的代價。「站在侵略者的立場上，替侵略者擦脂抹粉，賴清德不做中華兒女，甘為日本遺民，其邪惡無以復加」。

相關新聞

30天內第四度約見日本公使 陸外交部就日本政要參拜靖國神社嚴正交涉

今天是二戰日本投降紀念日，有眾多日本政要參拜靖國神社，對此大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見了日本駐北京大使館公使橫地晃，就...

大陸人士定居台灣新規 海基會羅文嘉：不溯及既往

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增需繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區...

擬推陸籍申請定居新規 海基會：驗證實務待研議

內政部擬推陸籍人士申請在台定居新規，要求申請人繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。海基會今天表示，該公...

中菲黃岩島對峙升溫 陸國防部要求美國約束一線部隊

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生包括大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛...

日戰敗80周年！日相石破茂向靖國神社奉獻祭祀費 陸使館：軍國主義陰魂不散

今8月15日是日本戰敗80週年紀念日，日本首相石破茂今向靖國神社奉獻祭祀費，而農林水產大臣小泉進次郎和小林鷹之等國會議員...

