賴總統發文紀念「終戰」...陸國台辦批「完全喪失民族立場」

今天是二戰日本投降八十周年紀念日，賴總統在臉書發文指出「終戰紀念日」以及民主與威權等內容，就此大陸國台辦發言人15日晚間批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史」，也指其鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，本質還是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、戮力同心、浴血奮戰，付出巨大犧牲打敗了日本軍國主義者，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。她強調「台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

朱鳳蓮點名批評，指出賴清德「完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實」，說他以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，兜售「台獨」分裂謬論，其本質還是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

她稱，「正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序的行徑都是自取其辱，任何分裂祖國的圖謀都是癡心妄想。正義必勝，統一必勝」。最後表示希望兩岸同胞牢記歷史、緬懷先烈，堅守民族大義，維護勝利成果，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同追求祖國統一。

除了朱鳳蓮的說法外，對於賴總統的貼文，環球時報也發表署名「北平鋒」文章批評指出，賴清德卻在這樣一個特殊的日子裡，公然背棄歷史事實，公然發文引用戰敗國日本史觀，把日本宣布無條件投降的8月15日稱為「終戰紀念日」，「其心可誅，其行可鄙」。文章批評賴清德指，「日本軍國主義的鐵蹄踐踏中華大地，他避而不談；中華民族奮起反抗取得勝利，他還美化戰敗國淡化侵略本質」。「在他眼中，似乎日本的侵略歷史可以被美化，中華人民的抗戰精神可以被遺忘，世界人民反抗侵略反法西斯的精神可以被遺忘」。

文章強調「賴清德急於向日本示好的醜惡嘴臉昭然於世」。他忘了台灣人民在日本殖民統治下遭受了長達半個世紀的壓迫與剝削；他忘了多少台灣同胞為了反抗殖民統治付出了鮮血和生命的代價。「站在侵略者的立場上，替侵略者擦脂抹粉，賴清德不做中華兒女，甘為日本遺民，其邪惡無以復加」。