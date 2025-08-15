金門小三通醫療救援 海基會：1至7月助8個案
海基會秘書長羅文嘉今天表示，今年1至7月底為止，金門小三通醫療救援共計協助8個案，呼籲民眾赴陸倘若發生緊急醫療狀況，可以聯繫海基會加以協助。
海峽交流基金會（海基會）15日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。
羅文嘉表示，海基會主責工作包括協助處理台商、民眾在陸緊急醫療狀況。今年1至7月期間，海基會透過金門小三通醫療救援機制、金門紅十字會，共計協助8個案，其中5個案為台商、3個案為一般民眾。
羅文嘉指出，台商、民眾在陸發生緊急醫療狀況時，可先透過小三通抵達金門，經過金門在地醫院安置、評估，再透過醫療運輸軍機送返抵台灣，接續在台灣醫療院所接受相關治療。
羅文嘉呼籲，民眾在陸經商、工作、旅遊或就學，倘若遇到醫療緊急狀況，可以聯繫海基會協助。
