大陸人士定居台灣新規 海基會羅文嘉：不溯及既往

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會祕書長羅文嘉15日下午主持海基會例行背景說明會。記者陳政錄／攝影
海基會祕書長羅文嘉15日下午主持海基會例行背景說明會。記者陳政錄／攝影

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增需繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書，海基會秘書長羅文嘉今天表示，辦法修正後不溯及既往，過去按程序放棄對岸戶籍者不受影響，至於相關文書驗證問題，將在內政部邀請相關部會開會時一起討論。

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，草案預告期間為7月24日至7月30日，對於放棄大陸護照若無法取得證明，陸委會日前稱可用具結方式代替。羅文嘉15日下午主持海基會例行背景說明會時，就上述辦法、公職人員國籍、藝人唱和中共等議題做出回應。

就辦法執行實務，羅文嘉說，海基會主要負責文書驗證工作，例如相關未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書如何驗證，將待後續研議。他說，預告就是要蒐集大家意見，後待內政部邀集相關單位討論定案。

對於陸配是否表示意見，羅文嘉說，辦法還未實施，海基會目前還沒未收到反映。他解釋，辦法是針對以後發生的，不溯及既往，過去以依條例取得我國籍，按程序放棄對岸戶籍者不受影響。

羅文嘉也在背說會一開始，就公職人員國籍問題表達立場，他說，中華民國法律是一般國民可有雙重國籍，但擔任公務員就必須放棄他國籍。

他直言，即使擁有美國、日本等與台灣相同擁有民主價值的國家國籍都必須放棄，那對我們每天軍機艦飛彈威脅、在國際舞台打壓我們的，以消滅中華民國主權為目標的「中華人民共和國」國籍卻不用放棄，「不是很奇怪」?

羅文嘉說，內政部按照國籍法要求不能同時效忠中華民國，又效忠中華人民共和國，這一點不管兩岸關係、情勢，不管歷史問題如何，都應該堅持維護。

對於陸委會查處二十名藝人是否與中共黨政軍合作，將於近期做出裁處，羅文嘉也坦言，不理解這些藝人心裡在想什麼，「怎麼會去說另外一個要消滅自己國家的中華人民共和國是你的祖國」，在多數國人看來是匪夷所思。因此，他稱想藉此說出國人心聲，國家提供全民健保、義務教育、治安維護等，而國民忠於國家、愛國家，讓國家變得更好，是基本責任。

背景說明會上，羅文嘉還介紹今年一月到七月為止，海基會透過金門紅十字會、小三通管道，已幫助了八起國人到大陸，需要醫療急難救助的事件，包括五名台商，三名赴陸旅遊或工作者，目前都在相關醫療院所接受治療。

國籍 羅文嘉 海基會

