香港第2季GDP成長3.1% 經濟預期向好

香港官員今天公布，第2季本地生產毛額（GDP）較去年同期成長3.1%，與原先估計相同；有關官員預期香港經濟年內保持成長，但美國增收關稅所帶來的影響仍不明朗。

代理政府經濟顧問林幗瑛下午舉行記者會，公布香港經濟最新狀況。

她說，考慮到上半年的實際數字，以及全球和香港的最新發展，維持今年本地經濟成長預測在2%至3%之間。

她預期香港經濟在今年餘下時間可以保持成長，原因包括亞洲尤其是中國大陸經濟持續穩步成長，以及本地僱員收入上升、股票交易暢旺、房地產市場轉趨穩定。

此外，港府提振消費、吸引投資等措施，也會為本地經濟提供支持。

但林幗瑛說，美國關稅水平仍然偏高，降息步伐不確定，將會影響本地投資氣氛。