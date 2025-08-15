快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

香港第2季GDP成長3.1% 經濟預期向好

中央社／ 香港15日電

香港官員今天公布，第2季本地生產毛額（GDP）較去年同期成長3.1%，與原先估計相同；有關官員預期香港經濟年內保持成長，但美國增收關稅所帶來的影響仍不明朗。

代理政府經濟顧問林幗瑛下午舉行記者會，公布香港經濟最新狀況。

她說，考慮到上半年的實際數字，以及全球和香港的最新發展，維持今年本地經濟成長預測在2%至3%之間。

她預期香港經濟在今年餘下時間可以保持成長，原因包括亞洲尤其是中國大陸經濟持續穩步成長，以及本地僱員收入上升、股票交易暢旺、房地產市場轉趨穩定。

此外，港府提振消費、吸引投資等措施，也會為本地經濟提供支持。

但林幗瑛說，美國關稅水平仍然偏高，降息步伐不確定，將會影響本地投資氣氛。

香港 美國

延伸閱讀

降息預期升溫！不論降息速度快慢 短天期債表現都突出

影／攤販毀市容？香港「街頭絕唱」：小攤文化終將消失

關稅衝擊勞工支持方案地方盼增人力 勞動部允諾

香港人口連增3年共752萬 3.2萬單程證移入 1.38萬遷出

相關新聞

擬推陸籍申請定居新規 海基會：驗證實務待研議

內政部擬推陸籍人士申請在台定居新規，要求申請人繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。海基會今天表示，該公...

中菲黃岩島對峙升溫 陸國防部要求美國約束一線部隊

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生包括大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛...

日戰敗80周年！日相石破茂向靖國神社奉獻祭祀費 陸使館：軍國主義陰魂不散

今8月15日是日本戰敗80週年紀念日，日本首相石破茂今向靖國神社奉獻祭祀費，而農林水產大臣小泉進次郎和小林鷹之等國會議員...

日本部署F-35B 陸國防部：在危險道路越走越遠

今天是二戰日本投降八十周年，大陸國防部今日在月中例行發布涉軍訊息回應時，有兩則針對日本。其中，就日本將向美購買的F-35...

陸國防部：台獨不除解放軍「打獨促統」不停

大陸國防部15日就近期涉軍訊息發布消息，大陸國防部發言人蔣斌就解放軍機艦擾台頻次升溫稱，解放軍在台島（指台灣）周邊展開軍...

不只劉建超被帶走審訊 中聯部副部長、前駐星大使孫海燕亦被拘留

路透社報導，三名知情人士稱，正在接受當局問詢的中共中央對外聯絡部部長劉建超的副手，也就是中聯部副部長孫海燕也已被拘留，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。