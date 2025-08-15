香港第2季GDP成長3.1% 經濟預期向好
香港官員今天公布，第2季本地生產毛額（GDP）較去年同期成長3.1%，與原先估計相同；有關官員預期香港經濟年內保持成長，但美國增收關稅所帶來的影響仍不明朗。
代理政府經濟顧問林幗瑛下午舉行記者會，公布香港經濟最新狀況。
她說，考慮到上半年的實際數字，以及全球和香港的最新發展，維持今年本地經濟成長預測在2%至3%之間。
她預期香港經濟在今年餘下時間可以保持成長，原因包括亞洲尤其是中國大陸經濟持續穩步成長，以及本地僱員收入上升、股票交易暢旺、房地產市場轉趨穩定。
此外，港府提振消費、吸引投資等措施，也會為本地經濟提供支持。
但林幗瑛說，美國關稅水平仍然偏高，降息步伐不確定，將會影響本地投資氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言