擬推陸籍申請定居新規 海基會：驗證實務待研議

內政部擬推陸籍人士申請在台定居新規，要求申請人繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。海基會今天表示，該公證書的文書驗證工作如何進行尚待研議。

海峽交流基金會（海基會）15日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

內政部擬修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增要求申請人必須繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。

羅文嘉表示，海基會負責中國大陸文書驗證工作，未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書如何進行驗證、認證，有待後續研議；內政部邀請海基會參與會議時會一起討論。

羅文嘉強調，辦法修正後不溯及既往，過去按程序放棄對岸戶籍的原陸籍人士不會受到影響。護照與國籍代表對於哪一個國家效忠，在中華民國台灣受到另一個國家嚴重威脅時，勢必要做一些防範措施去防止滲透、防止被矮化。

大陸委員會（陸委會）日前說明，未來原陸籍人士要入籍台灣，如果已經持有中國大陸地區護照，必須自行截角不再持用；不論是否曾持用中國大陸地區護照，只要拿不到對岸開立證明者，將可用具結替代，「我方會根據我方法令行事」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮在13日記者會上表示，中華人民共和國護照受到法律嚴格保護，對於故意損毀中華人民共和國護照的有關組織和個人，將依法追究其法律責任。