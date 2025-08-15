快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

擬推陸籍申請定居新規 海基會：驗證實務待研議

中央社／ 台北15日電
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。聯合報系記者陳政錄／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。聯合報系記者陳政錄／攝影

內政部擬推陸籍人士申請在台定居新規，要求申請人繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。海基會今天表示，該公證書的文書驗證工作如何進行尚待研議。

海峽交流基金會（海基會）15日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

內政部擬修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增要求申請人必須繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。

羅文嘉表示，海基會負責中國大陸文書驗證工作，未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書如何進行驗證、認證，有待後續研議；內政部邀請海基會參與會議時會一起討論。

羅文嘉強調，辦法修正後不溯及既往，過去按程序放棄對岸戶籍的原陸籍人士不會受到影響。護照與國籍代表對於哪一個國家效忠，在中華民國台灣受到另一個國家嚴重威脅時，勢必要做一些防範措施去防止滲透、防止被矮化。

大陸委員會（陸委會）日前說明，未來原陸籍人士要入籍台灣，如果已經持有中國大陸地區護照，必須自行截角不再持用；不論是否曾持用中國大陸地區護照，只要拿不到對岸開立證明者，將可用具結替代，「我方會根據我方法令行事」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮在13日記者會上表示，中華人民共和國護照受到法律嚴格保護，對於故意損毀中華人民共和國護照的有關組織和個人，將依法追究其法律責任。

護照 海基會 羅文嘉

延伸閱讀

國台辦嗆損大陸護照將究責 陸委會：恐嚇陸配

國台辦嗆依法追究「損毀大陸護照」 陸委會：依法令行事

大陸來台定居新規恐須「剪護照」？北京警告：故意損毀將依法究責

91歲紐約藝術家美國護照、信用卡都失效…困居花蓮 公所神救援

相關新聞

擬推陸籍申請定居新規 海基會：驗證實務待研議

內政部擬推陸籍人士申請在台定居新規，要求申請人繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書。海基會今天表示，該公...

中菲黃岩島對峙升溫 陸國防部要求美國約束一線部隊

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生包括大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛...

日戰敗80周年！日相石破茂向靖國神社奉獻祭祀費 陸使館：軍國主義陰魂不散

今8月15日是日本戰敗80週年紀念日，日本首相石破茂今向靖國神社奉獻祭祀費，而農林水產大臣小泉進次郎和小林鷹之等國會議員...

日本部署F-35B 陸國防部：在危險道路越走越遠

今天是二戰日本投降八十周年，大陸國防部今日在月中例行發布涉軍訊息回應時，有兩則針對日本。其中，就日本將向美購買的F-35...

陸國防部：台獨不除解放軍「打獨促統」不停

大陸國防部15日就近期涉軍訊息發布消息，大陸國防部發言人蔣斌就解放軍機艦擾台頻次升溫稱，解放軍在台島（指台灣）周邊展開軍...

不只劉建超被帶走審訊 中聯部副部長、前駐星大使孫海燕亦被拘留

路透社報導，三名知情人士稱，正在接受當局問詢的中共中央對外聯絡部部長劉建超的副手，也就是中聯部副部長孫海燕也已被拘留，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。