中菲黃岩島對峙升溫 陸國防部要求美國約束一線部隊

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生包括大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛進相關海域等事件。對此，大陸國防部發言人蔣斌今天表示，美方應切實約束一線部隊，立即停止對中方的有關侵權挑釁行動，也要求菲方立即停止侵權挑釁言行。

解放軍南部戰區13日曾通報，監視並驅離了「非法闖入黃岩島領海」的美軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins，DDG 76），這是美軍六年來首次在黃岩島海域採取軍事行動。

蔣斌今天在大陸國防部發布涉軍訊息時說，「黃岩島是中國固有領土」。美「希金斯號」驅逐艦未經中國政府批准，非法侵闖「中國黃岩島領海」，嚴重侵犯中國領土主權和國家安全，嚴重破壞南海和平穩定，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則。

他說，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。我們要求美方切實約束一線部隊，立即停止對中方的有關侵權挑釁行動。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和安全，堅定維護地區和平穩定。

另對於中菲周一在黃岩島海域的衝突，並發生大陸海警船與自家軍艦相撞意外後，菲方表示菲武裝部隊和海警隊員已被指示在執行任務時遵循「交戰規則」，根據規則菲方有權自衛。蔣斌說，8月11日，菲方多艘海警船、公務船非法侵闖「中國黃岩島領海」，中國海警船依法採取跟監外逼、攔阻管制等措施予以驅離。

蔣斌指控，期間，菲海警船頻繁採取高速衝闖、大角度轉向穿越中方艦艏等危險動作，製造海上複雜緊迫局面，嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重危及中方艦艇人員安全，嚴重破壞南海和平穩定。我們要求菲方立即停止侵權挑釁言行。中方將保留採取必要反制措施的權利，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。