快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

嘉義民和國中棒球隊國道嚴重車禍 教練昏迷、7學生受傷急送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

聽新聞
0:00 / 0:00

日戰敗80周年！日相石破茂向靖國神社奉獻祭祀費 陸使館：軍國主義陰魂不散

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
8月15日，日本投降80周年，日本首相石破茂向靖國神社供奉祭品，但並未親自參拜。但他仍在東京都千代田區的千島淵戰歿者墓苑獻花。 （共同社）
8月15日，日本投降80周年，日本首相石破茂向靖國神社供奉祭品，但並未親自參拜。但他仍在東京都千代田區的千島淵戰歿者墓苑獻花。 （共同社）

今8月15日是日本戰敗80週年紀念日，日本首相石破茂今向靖國神社奉獻祭祀費，而農林水產大臣小泉進次郎和小林鷹之等國會議員更前往靖國神社參拜，大陸駐日本大使館發言人對此答記者問作出回應表示，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪惡滔天的14名二戰甲級戰犯。日本領導人和政治人物對靖國神社頂禮膜拜，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，以及日本軍國主義始終陰魂不散，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的強烈擔憂和質疑。

發言人表示，80年前的今天，日本接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。中國人民同世界人民一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。這一歷史性時刻值得國際社會永遠銘記。

他說，但時至今日，日本一些勢力仍試圖美化侵略、否認侵略、扭曲歷史、竄改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂。這一行徑令人不齒，也是自取其辱，是對聯合國憲章的挑戰，對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，也是對所有戰勝國人民的挑戰。

發言人稱，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪惡滔天的14名二戰甲級戰犯。靖國神社問題的本質，是日方能否正確認識並深刻反省侵略歷史，能否恪守在歷史問題上作出的表態和承諾，能否遵守聯合國憲章宗旨和原則、堅持走和平發展道路，是關乎侵略與反侵略、正義與邪惡、光明與黑暗的大是大非問題。

他表示，日本領導人和政治人物對靖國神社頂禮膜拜，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，反映出日本軍國主義始終陰魂不散，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的強烈擔憂和質疑。

發言人稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。正確認識與對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，也是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。我們敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割，堅持和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

日本 靖國神社 抗日戰爭

延伸閱讀

二戰終戰80周年 相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

日本投降80周年 日農相小泉進次郎赴靖國神社參拜

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

相關新聞

日戰敗80周年！日相石破茂向靖國神社奉獻祭祀費 陸使館：軍國主義陰魂不散

今8月15日是日本戰敗80週年紀念日，日本首相石破茂今向靖國神社奉獻祭祀費，而農林水產大臣小泉進次郎和小林鷹之等國會議員...

中菲黃岩島對峙升溫 陸國防部要求美國約束一線部隊

近期中國大陸、菲律賓在黃岩島（又稱民主礁）對峙激化，發生包括大陸海警船在阻撓菲船運補中，和自家軍艦相撞，以及美軍驅逐艦駛...

日本投降80周年 王毅：開羅宣言等文件要求「台灣歸還中國」

今天是二戰日本投降80周年，大陸外長王毅今就此闡述中方立場，強調當年日本軍國主義者發動的侵略戰爭，給中國和亞洲各國人民帶...

日本部署F-35B 陸國防部：在危險道路越走越遠

今天是二戰日本投降八十周年，大陸國防部今日在月中例行發布涉軍訊息回應時，有兩則針對日本。其中，就日本將向美購買的F-35...

陸國防部：台獨不除解放軍「打獨促統」不停

大陸國防部15日就近期涉軍訊息發布消息，大陸國防部發言人蔣斌就解放軍機艦擾台頻次升溫稱，解放軍在台島（指台灣）周邊展開軍...

不只劉建超被帶走審訊 中聯部副部長、前駐星大使孫海燕亦被拘留

路透社報導，三名知情人士稱，正在接受當局問詢的中共中央對外聯絡部部長劉建超的副手，也就是中聯部副部長孫海燕也已被拘留，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。