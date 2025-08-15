快訊

日本部署F-35B 陸國防部：在危險道路越走越遠

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸國防部發言人蔣斌說，日本在強軍擴武的危險道路越走越遠。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）
今天是二戰日本投降八十周年，大陸國防部今日在月中例行發布涉軍訊息回應時，有兩則針對日本。其中，就日本將向美購買的F-35B隱形戰鬥機部署到航空自衛隊基地，大陸國防部新聞發言人蔣斌說，日本在強軍擴武的危險道路上越走越遠，敦促日方恪守和平發展承諾，在軍事安全領域慎重行事。

蔣斌說，近年來，日方大幅增加防衛預算，推進艦艇航母化改造，發展遠程導彈等進攻性武器，在強軍擴武的危險道路上越走越遠。

他認為，國際社會對日方玩弄文字遊戲、掩飾軍事擴張的伎倆看得越來越清楚，對其重走軍國主義邪路的擔憂愈發強烈。

蔣斌說，我們敦促日方恪守和平發展承諾，在軍事安全領域慎重行事，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

適逢二戰日本投降八十周年，據大陸國防部，對於美國國務院發言人近日就二戰的相關說法，例如「八十年前美國和日本結束了太平洋地區一場毀滅性的戰爭，八十年來美國和日本一直肩並肩捍衛太平洋地區的和平與繁榮」等，蔣斌也做出回應。

蔣斌說，二戰期間，日本法西斯犯下罄竹難書的罪行，給包括美國在內的世界各國人民帶來深重災難。美方似乎對這段歷史得了「健忘症」，粉飾美化日本侵略戰爭罪行，這是對歷史正義的嚴重褻瀆，更是對受害國人民感情的嚴重傷害。

蔣斌說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。我們敦促美方放棄地緣政治算計，秉持正確二戰史觀，與國際社會一道捍衛戰後國際秩序，為人類爭取更加和平的未來。

