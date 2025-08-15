陸國防部：台獨不除解放軍「打獨促統」不停

大陸國防部15日就近期涉軍訊息發布消息，大陸國防部發言人蔣斌就解放軍機艦擾台頻次升溫稱，解放軍在台島（指台灣）周邊展開軍事活動，天經地義、合理合法，「台獨」毒瘤一日不除，解放軍打「獨」促統就一刻不停。

對於我國防部8日時曾發布訊息指，自7日上午6時至8日晨6時止24小時內共偵獲中共軍機57架次出海活動，其中有多達38架次軍機跨越海峽中線，創下近期新高，蔣斌做出上述回應。

據大陸國防部，蔣斌首先說，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，不存在所謂的「海峽中線」。

他接著說，解放軍在台島周邊展開軍事活動，天經地義、合理合法。民進黨當局吹噓所謂「情況盡在掌握」，不過是自欺欺人。「台獨」毒瘤一日不除，解放軍打「獨」促統就一刻不停。