不只劉建超被帶走審訊 中聯部副部長、前駐星大使孫海燕亦被拘留

路透社報導，三名知情人士稱，正在接受當局問詢的中共中央對外聯絡部部長劉建超的副手，也就是中聯部副部長孫海燕也已被拘留，這進一步表明中國外交高層存在不確定性。

兩位知情人士稱，資深外交官、前駐新加坡大使孫海燕於8月初被拘留，與此同時，被廣泛視為外交部長候選人的劉建超也被帶去接受問詢。

消息人士稱，孫海燕是首位擔任中聯部副部長的女性，她被拘留與劉建超被審訊有關。但報導稱，消息人士均不知道這兩名外交官接受質詢的依據。由於事態敏感，消息人士要求匿名。

報導說，劉建超被拘留，是自2023 年大陸罷黜前外交部長、國家主席習近平的親信秦剛以來，外交官失聯的最高級別事件。劉建超是在出差新加坡、南非和阿爾及利亞後被拘留，8月初，他的住所遭到搜查。

報導稱，在中國與華盛頓在貿易和地緣政治影響方面的緊張關係日益加劇之際，孫海燕和劉建超同時失蹤，加劇了人們對中國外交政策制定的質疑。

路透社指稱目前無法核實孫海燕和劉建超是否仍被拘留，兩人的個人資料仍保留在中聯部的網站上。孫海燕最後一次公開露面是在8月1日，當時她出席了尼泊爾駐北京大使館舉辦的招待會。現年53歲的孫海燕於2022年5月至2023年7月期間駐紮新加坡。據中國大陸新聞報導，她離任時在新加坡一家豪華酒店舉辦了一場500人的招待會。

孫海燕於1997年加入中聯部，曾擔任中聯部發言人、信息傳播局局長等職務。 2008年，她還擔任山東省淄博市張店區委副書記。她擁有北京大學法學博士學位，也曾在日本九州大學學習。