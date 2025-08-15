繼劉建超後 中共中聯部副部長孫海燕同案被拘

繼中共中央對外聯絡部部長劉建超傳出已被當局帶走訊問後，路透社今天報導，中聯部副部長孫海燕8月初也因同案被拘，顯示中國外交高層出現不穩。

路透社引述3名不具名消息人士作上述獨家報導。報導說，孫海燕被當局拘留的原因和劉建超有關。孫海燕最後一次公開露面是7月31日參加俄羅斯政黨活動。

公開資料顯示，孫海燕從2023年6月開始擔任中共中央對外聯絡部副部長，是中聯部首名女性副部長。在此之前有兩年的時間，她是中國駐新加坡大使。

華爾街日報10日報導，劉建超7月底結束訪外行程返回北京後，即被當局帶走訊問，原因尚未明朗。劉建超曾被視為中國外交部長熱門人選。

中聯部官網目前顯示劉建超仍為部長、孫海燕仍為5名副部長之一。

劉建超被拘留是自2023年7月秦剛被免去外長以來，遭到調查的最高級別中國外交官。他7月下旬以中聯部部長身分相繼訪問新加坡、南非和阿爾及利亞，返國後傳出被帶走。報導說，劉建超的住處8月初遭到搜索。