日本投降80周年 王毅：開羅宣言等文件要求「台灣歸還中國」

今天是二戰日本投降80周年，大陸外長王毅今就此闡述中方立場，強調當年日本軍國主義者發動的侵略戰爭，給中國和亞洲各國人民帶來深重災難，日本人民也深受其害。他還提到，開羅宣言、波茨坦公告等一系列國際文件明確了日本的戰爭責任，「要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國」。

據大陸外交部，王毅15日在瀾湄合作外長會後共同會見記者時，就歷史問題闡明中方立場。

王毅說，80年前的今天，日本戰敗，接受波茨坦公告，宣佈無條件投降。當年日本軍國主義者發動的侵略戰爭，給中國和亞洲各國人民帶來深重災難，日本人民也深受其害。

他提到，開羅宣言、波茨坦公告等一系列國際文件明確了日本的戰爭責任，「要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國」。這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。

王毅認為，但時至今日，日本一些勢力仍然試圖美化侵略、否認侵略、歪曲歷史、篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這一行徑令人不齒，也是自取其辱，是對聯合國憲章的挑戰，對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，也是對所有戰勝國人民的挑戰。

王毅喊話，只有正視歷史，才能獲得尊重；只有以史為鑒，才能開闢未來；只有前事不忘，才能防止再誤入歧途。我們敦促日本作出正確的選擇。

大陸外交部也發布，王毅14日在安寧出席瀾湄合作第十次外長會期間，邀請柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長瑪里茶敘，中方歸納三方共識如下:

一、柬、泰將致力於加強接觸交流，盡快恢復正常交往，重建並增進互信；二、中方支持柬、泰雙方認真落實近期柬泰領導人會議和柬泰邊界總委員會特別會議共識，盡快恢復邊境地區平靜安寧，實現可持續停火。

三、中方支持東盟持續發揮積極作用，維護東盟的整體團結；四、希望柬、泰雙方不斷積累條件，爭取盡快恢復邊境地區正常狀態，回應兩國邊民期待；五、中方願根據柬、泰雙方意願，繼續發揮建設性作用，包括為柬泰邊境雙方同意的區域掃雷等提供支持和幫助。