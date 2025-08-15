陸委會邱垂正：抗日期間「中華人民共和國根本不存在」

中共今年將隆重紀念抗日、台灣光復八十周年，計畫9月3日在北京天安門「大閱兵」，陸委會昨宣布禁止公務員、曾任要職者等參與。為強化政策宣傳，陸委會主委邱垂正今透過臉書發布影片，重申我政府立場，表示「在中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在」，中共政權卻扭曲事實，聲稱抗日是中共領導，更據此「虛構台灣歸屬於中華人民共和國」，誤導認知。

大陸委員會官方臉書、LINE帳號在今日午後，發布主委邱垂正的談話影片內容。

邱垂正說，今年是二次世界大戰結束80週年，也是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，取得反侵略最終勝利的80週年。在中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，但中共政權，近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國，以此誤導國人、混淆國際社會認知。

邱垂正強調，中共藉由扭曲歷史事實，誆稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」、「台灣光復」等系列紀念活動，目的就是要強化其「一中原則」，錯誤連結聯合國2758號決議文，意圖消滅中華民國及捏造台灣歸屬，以誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，國際社會及台灣民眾均不會認同。

邱垂正接著談及，昨日陸委會公告，對中共「九三閱兵」的政策立場：一、禁止中央與地方政府現職人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

二、曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員，依法不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典與活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

三、政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

邱垂正說，紀念抗戰勝利最重要的是凸顯「和平」的重要性、彰顯「反侵略」的抗戰精神與價值，對一再聲稱絕不放棄對台使用武力，窮兵黷武對外擴張的北京當局而言，更值得國人與世人警惕。

他喊話，歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會、國史館，所舉辦的對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

昨日，陸委會副主委兼發言人梁文傑主持例行記者會時宣布，政府禁止公務員、曾任要職者等參與相關活動的上述政策，今日陸委會再透過主委邱垂正的談話影片，強調立場。