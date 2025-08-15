快訊

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會邱垂正：抗日期間「中華人民共和國根本不存在」

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

中共今年將隆重紀念抗日、台灣光復八十周年，計畫9月3日在北京天安門「大閱兵」，陸委會昨宣布禁止公務員、曾任要職者等參與。為強化政策宣傳，陸委會主委邱垂正今透過臉書發布影片，重申我政府立場，表示「在中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在」，中共政權卻扭曲事實，聲稱抗日是中共領導，更據此「虛構台灣歸屬於中華人民共和國」，誤導認知。

大陸委員會官方臉書、LINE帳號在今日午後，發布主委邱垂正的談話影片內容。

邱垂正說，今年是二次世界大戰結束80週年，也是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，取得反侵略最終勝利的80週年。在中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，但中共政權，近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國，以此誤導國人、混淆國際社會認知。

邱垂正強調，中共藉由扭曲歷史事實，誆稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」、「台灣光復」等系列紀念活動，目的就是要強化其「一中原則」，錯誤連結聯合國2758號決議文，意圖消滅中華民國及捏造台灣歸屬，以誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，國際社會及台灣民眾均不會認同。

邱垂正接著談及，昨日陸委會公告，對中共「九三閱兵」的政策立場：一、禁止中央與地方政府現職人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

二、曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員，依法不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典與活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

三、政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

邱垂正說，紀念抗戰勝利最重要的是凸顯「和平」的重要性、彰顯「反侵略」的抗戰精神與價值，對一再聲稱絕不放棄對台使用武力，窮兵黷武對外擴張的北京當局而言，更值得國人與世人警惕。

他喊話，歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會、國史館，所舉辦的對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

昨日，陸委會副主委兼發言人梁文傑主持例行記者會時宣布，政府禁止公務員、曾任要職者等參與相關活動的上述政策，今日陸委會再透過主委邱垂正的談話影片，強調立場。

中共 抗戰 邱垂正

延伸閱讀

中共對台滲透 邱垂正：港澳居民居留定居須檢視

接待瓜地馬拉國會議長訪團 邱垂正：理念相近國家更需深化安全合作

接見英國會議員 陸委會邱垂正：台海和平是全球安全一環

2025香港影展開幕 邱垂正：台灣為香港電影人提供多元題材與創作

相關新聞

陸委會邱垂正：抗日期間「中華人民共和國根本不存在」

中共今年將隆重紀念抗日、台灣光復八十周年，計畫9月3日在北京天安門「大閱兵」，陸委會昨宣布禁止公務員、曾任要職者等參與。...

澳洲控中國間諜威脅 陸國安部駁：被害臆想

澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）近日在演講中表示，過去三年，澳方瓦解24宗重大間諜和外...

香港人口連增3年共752萬 3.2萬單程證移入 1.38萬遷出

香港人口回穩，政府14日公布最新人口數據，今年年中居港人口超過752萬，與去年同期相若。過去一年，香港人口錄得約1.82...

黎智英案健康因素再延至18日結案陳詞 川普曾稱「100%會救他」

壹傳媒創辦人黎智英及「蘋果日報」三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力及刊印煽動刊物案，控辯雙方原定8月14日上午結案陳詞，但...

黎智英國安案再押後 待解決配戴心電圖監測器問題

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力的案件，原定今天起進行結案陳詞。辯方律師以黎有心悸等健康狀況為由，申請黎結案陳...

日戰敗80周年 人民日報：日應同一切美化、掩蓋侵略歷史行為徹底切割

在日本二戰戰敗宣布無條件投降80周年的今天，中共機關報《人民日報》在三版發表《鐘聲》評論員文章，題為《堅持正確歷史觀，才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。