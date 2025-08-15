澳洲控中國間諜威脅 陸國安部駁：被害臆想

澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）近日在演講中表示，過去三年，澳方瓦解24宗重大間諜和外國干涉活動，並點名中國等國家的間諜活動，給澳洲帶來「顯而易見」的嚴重威脅。對此，大陸國家安全部今發文反駁，稱這是惡意揣測和子虛烏有的被害臆想，認為澳洲過度焦慮，「想太多了」。

大陸國家安全部批評稱，澳作為「五眼聯盟」成員，其情治機關喜歡主動捲入大國紛爭、支持協助個別國家在全球實施情報竊密活動，惹人反感、招人厭惡。

大陸國安部指控，在對華方面，澳洲慣於搞「小動作」，又常常無病呻吟，做賊心虛，疑人偷斧，對他國無端猜忌。澳洲對中國進行造謠抹黑，只會在國際社會廣失道義，既不可能損害中國形象，對維護澳方安全利益更是徒勞無功。

大陸國安部還提到，推動中澳兩國關係持續健康發展，符合澳國家利益，目前，在雙方共同努力下，中澳關係已逐漸走出低谷、實現轉圜，但一個時期以來，澳國內一些政客的「恐華」、「排華」偏執症始終不見好轉，在涉華問題上頻頻採取消極舉動、錯誤言行，與兩國領導人指明的正確方向背道而馳。

大陸國安部又反控，近年來，中國國家安全機關先後依法破獲多起澳情治機關策動的對華間諜案件，這次澳情治機關鼓吹外國間諜活動給澳帶來的「嚴重威脅」，甚至通過無端指責「中國間諜威脅」，將自己包裝成無辜「受害者」，完全沒有任何事實和證據。

大陸國安部文章最後喊話，在中澳全面戰略夥伴關係開啟第二個10年的新起點上，雙方應持續增進戰略互信，深化拓展互利合作，廣泛培植人民友誼，共同應對風險挑戰，透過同向同行的務實安全合作，為國際社會提供更多穩定性、確定性。