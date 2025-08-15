快訊

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

澳洲控中國間諜威脅 陸國安部駁：被害臆想

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
面對澳洲指控間諜活動的威脅，中國大陸國家安全部也發文反擊。（路透）
面對澳洲指控間諜活動的威脅，中國大陸國家安全部也發文反擊。（路透）

澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）近日在演講中表示，過去三年，澳方瓦解24宗重大間諜和外國干涉活動，並點名中國等國家的間諜活動，給澳洲帶來「顯而易見」的嚴重威脅。對此，大陸國家安全部今發文反駁，稱這是惡意揣測和子虛烏有的被害臆想，認為澳洲過度焦慮，「想太多了」。

大陸國家安全部批評稱，澳作為「五眼聯盟」成員，其情治機關喜歡主動捲入大國紛爭、支持協助個別國家在全球實施情報竊密活動，惹人反感、招人厭惡。

大陸國安部指控，在對華方面，澳洲慣於搞「小動作」，又常常無病呻吟，做賊心虛，疑人偷斧，對他國無端猜忌。澳洲對中國進行造謠抹黑，只會在國際社會廣失道義，既不可能損害中國形象，對維護澳方安全利益更是徒勞無功。

大陸國安部還提到，推動中澳兩國關係持續健康發展，符合澳國家利益，目前，在雙方共同努力下，中澳關係已逐漸走出低谷、實現轉圜，但一個時期以來，澳國內一些政客的「恐華」、「排華」偏執症始終不見好轉，在涉華問題上頻頻採取消極舉動、錯誤言行，與兩國領導人指明的正確方向背道而馳。

大陸國安部又反控，近年來，中國國家安全機關先後依法破獲多起澳情治機關策動的對華間諜案件，這次澳情治機關鼓吹外國間諜活動給澳帶來的「嚴重威脅」，甚至通過無端指責「中國間諜威脅」，將自己包裝成無辜「受害者」，完全沒有任何事實和證據。

大陸國安部文章最後喊話，在中澳全面戰略夥伴關係開啟第二個10年的新起點上，雙方應持續增進戰略互信，深化拓展互利合作，廣泛培植人民友誼，共同應對風險挑戰，透過同向同行的務實安全合作，為國際社會提供更多穩定性、確定性。

澳洲 間諜 國安

延伸閱讀

亞洲盃男籃／22分落後驚天逆轉黎巴嫩 紐西蘭搭4強末班車

苗栗公費赴澳學生到台北駐澳辦事處參訪 與大使、公使對話交流

NBA／杜蘭特交女友了？與澳洲206公分中鋒看演唱會引熱議

澳洲82歲阿公抱走擋路無尾熊 「路邊嚴肅訓話」網友笑翻內容曝光

相關新聞

陸委會邱垂正：抗日期間「中華人民共和國根本不存在」

中共今年將隆重紀念抗日、台灣光復八十周年，計畫9月3日在北京天安門「大閱兵」，陸委會昨宣布禁止公務員、曾任要職者等參與。...

澳洲控中國間諜威脅 陸國安部駁：被害臆想

澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）近日在演講中表示，過去三年，澳方瓦解24宗重大間諜和外...

香港人口連增3年共752萬 3.2萬單程證移入 1.38萬遷出

香港人口回穩，政府14日公布最新人口數據，今年年中居港人口超過752萬，與去年同期相若。過去一年，香港人口錄得約1.82...

黎智英案健康因素再延至18日結案陳詞 川普曾稱「100%會救他」

壹傳媒創辦人黎智英及「蘋果日報」三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力及刊印煽動刊物案，控辯雙方原定8月14日上午結案陳詞，但...

黎智英國安案再押後 待解決配戴心電圖監測器問題

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力的案件，原定今天起進行結案陳詞。辯方律師以黎有心悸等健康狀況為由，申請黎結案陳...

日戰敗80周年 人民日報：日應同一切美化、掩蓋侵略歷史行為徹底切割

在日本二戰戰敗宣布無條件投降80周年的今天，中共機關報《人民日報》在三版發表《鐘聲》評論員文章，題為《堅持正確歷史觀，才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。