中共閱兵二次演練 天安門周圍擴大管制
今年是抗戰勝利80週年，中共將於9月3日在天安門前舉行閱兵。北京明天將舉行第二次演練，交管範圍及時長相較第一次演練擴大，地鐵、公車等營運調整範圍也大幅增加。
北京上週六舉行閱兵第一次演練，當時周圍交通管制自8月9日週六晚間6時開始，不過這週核心區域的交通管制至週五晚間就展開。
據北京市公安局公安交通管理局發布的通告，今天晚間10時至活動結束，天安門廣場東側路、西側路，人大會堂西路，新大路等，除持有活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。
天安門前金水橋以北、故宮午門以南地區，中山公園，勞動人民文化宮，故宮及神武門外廣場等地，管制時間則是自16日下午3時至活動結束。
此外，此次演練的交通管制範圍也比第一次演練劃設的範圍更大。據通告指出，建國門外大街由建國門橋至國貿橋（不含）、農展館南路、工人體育場北路等路段，都在此次交管範圍內。
北京日報報導，據北京市公安局公安交通管理局的通告，16日下午2時起至活動結束地鐵1號線八通線、2號線、4號線、5號線等部分車站將採取出入口封閉、車站封閉措施，相關換乘站停止換乘；北京156條公車路線也將採取繞行、區間等臨時措施。
位在東長安街上的中國國家博物館，其微信公眾號的消息也提到，為配合天安門地區活動安排，中國國家博物館將於16日下午1時停止入館，下午2時清場並閉館。
在建國門內大街上的中國海關博物館也發布公告，根據相關工作安排，16日將提前至下午2時閉館。
中共將在9月3日上午於北京天安門廣場，舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會，包括檢閱部隊，中共總書記習近平將發表講話。
