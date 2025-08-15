快訊

中共閱兵二次演練 天安門周圍擴大管制

中央社／ 北京15日電

今年是抗戰勝利80週年，中共將於9月3日在天安門前舉行閱兵。北京明天將舉行第二次演練，交管範圍及時長相較第一次演練擴大，地鐵、公車等營運調整範圍也大幅增加。

北京上週六舉行閱兵第一次演練，當時周圍交通管制自8月9日週六晚間6時開始，不過這週核心區域的交通管制至週五晚間就展開。

據北京市公安局公安交通管理局發布的通告，今天晚間10時至活動結束，天安門廣場東側路、西側路，人大會堂西路，新大路等，除持有活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。

天安門前金水橋以北、故宮午門以南地區，中山公園，勞動人民文化宮，故宮及神武門外廣場等地，管制時間則是自16日下午3時至活動結束。

此外，此次演練的交通管制範圍也比第一次演練劃設的範圍更大。據通告指出，建國門外大街由建國門橋至國貿橋（不含）、農展館南路、工人體育場北路等路段，都在此次交管範圍內。

北京日報報導，據北京市公安局公安交通管理局的通告，16日下午2時起至活動結束地鐵1號線八通線、2號線、4號線、5號線等部分車站將採取出入口封閉、車站封閉措施，相關換乘站停止換乘；北京156條公車路線也將採取繞行、區間等臨時措施。

位在東長安街上的中國國家博物館，其微信公眾號的消息也提到，為配合天安門地區活動安排，中國國家博物館將於16日下午1時停止入館，下午2時清場並閉館。

在建國門內大街上的中國海關博物館也發布公告，根據相關工作安排，16日將提前至下午2時閉館。

中共將在9月3日上午於北京天安門廣場，舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會，包括檢閱部隊，中共總書記習近平將發表講話。

北京 公安 天安門

相關新聞

陸委會邱垂正：抗日期間「中華人民共和國根本不存在」

中共今年將隆重紀念抗日、台灣光復八十周年，計畫9月3日在北京天安門「大閱兵」，陸委會昨宣布禁止公務員、曾任要職者等參與。...

澳洲控中國間諜威脅 陸國安部駁：被害臆想

澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）近日在演講中表示，過去三年，澳方瓦解24宗重大間諜和外...

香港人口連增3年共752萬 3.2萬單程證移入 1.38萬遷出

香港人口回穩，政府14日公布最新人口數據，今年年中居港人口超過752萬，與去年同期相若。過去一年，香港人口錄得約1.82...

黎智英案健康因素再延至18日結案陳詞 川普曾稱「100%會救他」

壹傳媒創辦人黎智英及「蘋果日報」三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力及刊印煽動刊物案，控辯雙方原定8月14日上午結案陳詞，但...

黎智英國安案再押後 待解決配戴心電圖監測器問題

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力的案件，原定今天起進行結案陳詞。辯方律師以黎有心悸等健康狀況為由，申請黎結案陳...

日戰敗80周年 人民日報：日應同一切美化、掩蓋侵略歷史行為徹底切割

在日本二戰戰敗宣布無條件投降80周年的今天，中共機關報《人民日報》在三版發表《鐘聲》評論員文章，題為《堅持正確歷史觀，才...

