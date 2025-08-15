黎智英國安案再押後 待解決配戴心電圖監測器問題

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力的案件，原定今天起進行結案陳詞。辯方律師以黎有心悸等健康狀況為由，申請黎結案陳詞期間不需出庭，遭法官拒絕。法官押後至18日再開庭，待黎配戴心電圖監測儀器。

這起案件經過百餘天審訊，原定昨天進行結案陳詞，但由於香港降暴雨，法庭取消聆訊，順延至今天在西九龍裁判法院舉行。

綜合本地媒體報導，案件早上開庭後，辯方律師表示，

黎智英出現心悸，有時感到快要暈倒，而通常出現這種狀況，是他感到疲倦的時候，並指到法庭應訊會令他覺得疲憊。黎不希望其健康問題影響聆訊進行，也不希望大家將注意力集中在其健康問題上。

辯方申請黎智英在結案陳詞期間不需出庭應訊，但法官指，結案陳詞也是審訊一部分，拒絕申請。

法官又表示，黎智英此前接受驗血及心電圖檢查，當時無發現異常。法官強調關注黎智英的健康問題，把案件押後至18日，待懲教署向黎智英提供藥物和準備心電圖監測儀器，讓他出庭時配戴。

據報導，黎智英的妻子及幼子早上到庭聽審，黎智英在庭上向旁聽席點頭、微笑及揮手，而他在犯人欄與代表律師溝通時，一度需要懲教署人員攙扶。

黎智英涉及的國安案件，審訊已進入尾聲，近日有西方組織關注其健康狀況。

據報導，美國總統川普昨天接受美媒訪問時說，將會盡力「拯救」黎智英。

黎智英被控2項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，以及1項「串謀發布煽動刊物罪」，全案於2023年12月開審。