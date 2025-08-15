日戰敗80周年 人民日報：日應同一切美化、掩蓋侵略歷史行為徹底切割

在日本二戰戰敗宣布無條件投降80周年的今天，中共機關報《人民日報》在三版發表《鐘聲》評論員文章，題為《堅持正確歷史觀，才是對歷史、對人民、對未來負責》。文章提出，日本應深刻反省歷史罪責，同一切美化、掩蓋侵略歷史的行為徹底切割，真正走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

文章中並譴責，一段時間以來，日本一些政客在台灣問題上屢屢越界，2025年版《防衛白皮書》，再次大肆渲染「中國威脅」並在台灣問題上指手畫腳。這些錯誤行為不僅嚴重損害中日關係政治基礎，也是對戰後國際秩序的公然挑釁。

評論指出，1945年8月15日，日本宣布無條件投降，中國人民同世界進步力量一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，以鮮血和生命贏得了偉大勝利。 80年後的今天，國際情勢變亂交織，人類文明再次來到關鍵當口。人類應該永遠記得第二次世界大戰悲劇及其原因和教訓，並盡一切努力阻止類似悲劇重演。

它稱，身為侵略戰爭的發動者，曾為亞洲人民帶來深重災難的日本，能否深刻反省戰爭罪責，認真吸取歷史教訓，真正走和平發展道路，地區國家和國際社會高度關注，因為這不僅關乎歷史認知，更關乎現實格局和地區未來。

文章說，銘記歷史，不是為了延續仇恨，而是要喚起人們對和平的堅守。在那段黑暗歷史中，日本軍國主義對亞洲鄰國發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行，為區域和世界帶來深重災難。如何處理這段歷史，是檢驗一個國家道德良知與和平誠意的試金石。只有建立正確歷史觀，日本才能真正卸下歷史包袱，贏得亞洲國家和國際社會的信任與尊重。

文章稱，令人遺憾的是，80年來，日本右翼勢力始終陰魂不散，頻頻在歷史問題上開倒車。他們參拜供奉有甲級戰犯的靖國神社；在強徵「慰安婦」問題上含糊其詞；在歷史教科書中否認戰爭罪行，編造「戰爭被害者」敘事，試圖為侵略歷史翻案。

文章提到，目前，日本初中採用率最高的教材在戰爭加害責任的記敘上出現明顯弱化，或用「南京事件」指代南京大屠殺，或對關鍵史實語焉不詳，宣稱「在南京，除了士兵，還有很多平民被殺」「受害人數尚無定論，仍在研究中」。這些歷史修正主義的錯誤行徑，不僅違反《波茨坦公告》等國際法律文件，更是對受害國人民情感的嚴重傷害。

評論說，在歷史認知問題上，日本的欠帳還有很多。近年來，不斷有侵華日軍暴行的新史料被發現。如山鐵證面前，任何企圖歪曲歷史的行徑都注定徒勞無功。

文章稱，更令人警惕的是，日本近年來的軍事動向與其戰後和平承諾背道而馳。渲染周邊威脅，大幅增加防衛預算，放寬武器出口限制，拼湊軍事「小圈子」搞陣營對抗，甚至不時冒出修改「無核三原則」的雜音，推進自身軍事鬆動……這些嚴重違背日本「和平憲法」和「專守防衛」原則的舉動，不能不引起亞洲鄰國和國際社會對日本戰略走向的高度警覺。

評論指出，日方正確對待與深刻反省日本軍方主義侵略歷史，是戰後中日關係重建發展的重要基礎。 1972年日本在《中日聯合聲明》中表示深刻反省的承諾，是中日兩國實現邦交正常化的重要前提。中日四個政治文件確定的各項原則，尤其是日方在歷史、台灣等重大問題上的嚴肅鄭重承諾，構成中日關係的政治基礎，必須得到堅持和恪守，不容絲毫模糊和倒退。

它稱，必須指出的是，一段時間以來，日本一些政客在台灣問題上屢屢越界。日本不久前公佈的2025年版《防衛白皮書》，再次大肆渲染「中國威脅」並在台灣問題上指手畫腳。這些錯誤行為不僅嚴重損害中日關係政治基礎，也是對戰後國際秩序的公然挑釁。日本應當明白，真正的區域安全不可能透過軍事對抗來獲得。中日同為亞洲和世界重要國家，日方應同中方一道，將雙方達成的重要政治共識體現到具體政策和實際行動中，為世界和地區提供更多穩定性和確定性。

文章最後總結，歷史的記憶和真相不會隨著歲月流逝而褪色，帶給我們的啟迪永遠映照現實、昭示未來。在中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80年後的今天，日方不應繼續徘徊在修正主義的迷途中，而是應本著對歷史、對人民、對未來負責任的態度，深刻反省歷史罪責，同一切美化、侵略歷史的行為徹底切割，真正走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。