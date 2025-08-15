聽新聞
陸駐韓大使發文 讚賞李在明譴責反華示威
南韓今年發生反華示威，今年2月還曾到大陸駐韓使館前進行示威活動，指控大陸干涉南韓大選。對此，大陸駐韓大使戴兵昨在社交平台上，對於南韓總統李在明日前在國務會議上，譴責上述示威遊行一事表達讚賞，呼籲早日解決此類問題，期待中韓關係更好發展。
據戴兵發文，他說，「我注意到，韓方日前舉行國務會議強調要採取積極措施防止針對外國人的歧視和暴力行為，其中提到有關涉華遊行問題。我對韓方高層予以重視並將採取措施表示讚賞。當前國際形勢變亂交織，中韓加強友好合作符合雙方利益，也是兩國人民的共同期待。」
戴兵還說，少數勢力借政治謊言企圖抹黑中國，相信中韓兩國民眾都能明辨是非。希望早日解決此類問題，期待中韓關係更好發展。
韓聯社報導，李在明12日在國務會議上表示，有必要採取措施保障外籍勞動者、社會弱勢群體等不受歧視和人權侵害。他提到，不久前，在首爾大林洞、大陸駐韓大使館前發生了反華示威，已遠超言論自由的範疇，充斥著惡言和暴力，這與南韓作為重視多樣性和包容性的民主典範國家的形象極不吻合。
對於反華示威，日前大陸駐韓大使館，也已就此向南韓外交部發布公函，促韓方對此給予關注。
近月，首爾大林洞、大陸駐韓大使館前發生反華示威，有示威者指控大陸干涉韓國大選等，大陸駐韓使館上月曾發文提醒，在（來）韓大陸公民加強安全防範。
