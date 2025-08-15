中共統戰加劇　陸委會主委邱垂正：有必要檢視港澳來台居留制度

陸委會及策進會等機關，昨日在新北市舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」 ，就政府擬將港澳居民來台居留定居制度，新增「長期居留」，陸委會主委邱垂正表示，近年因港澳局勢的變化，以及中共對台統戰與滲透不斷加劇，政府有必要全面檢視現行港澳居民居留與定居的制度，建立更多安全管理機制。他認為，新制將為有不同需求的港澳人士提供更彈性的選擇。

據陸委會發布，為關懷及協助移居來台港澳人士，大陸委員會與財團法人台港經濟文化合作策進會持續於各地舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，昨日在港澳人士設籍人數最多的新北市舉行，陸委會主委邱垂正偕港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水等到場，與港澳人士面對面座談。

邱垂正表示，政府歡迎每一位有心來台發展的移居者在台深耕細作、開創新生活，也秉持開放與關懷的態度舉辦多元活動，由策進會所屬台港服務交流辦公室提供專人專線的諮詢服務窗口，輔導協助港澳朋友辦理文件補正、諮詢法規內容、融入台灣社會，順利走向定居。

邱垂正說明，近年因港澳局勢的變化，以及中共對台統戰與滲透不斷加劇，為維護台灣珍貴的自由民主生活方式，政府有必要全面檢視現行港澳居民居留與定居的制度，建立更多安全管理機制，回應社會各界的關注，未來港澳朋友來台居留定居制度，將改為「居留」、「長期居留」、「定居」，增設「長期居留」階段，除與國際接軌，也為有不同需求的港澳人士提供更彈性的選擇。

他說，在「長期居留」期間內，將開放申請個人式工作許可，且可自由入出境，讓港澳朋友依個人規畫決定是否申請定居。針對港澳朋友曾經反映的問題與心聲，這次修法也會將相關意見一併納入整體考量。新制上路時，基於信賴保護原則，也會有一個合理的過渡期以保障其信賴利益，請目前已經在台居留的港澳朋友放心，安心在台生活。

本場座談也邀請內政部移民署移民事務組視察黃嘉琪、勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心副主任陳明山、經濟部投資審議司專員李玠錚出席，向港澳朋友提供實務法規說明及諮詢服務，台灣各大學香港校友會麥業成榮譽會長亦到場參與。

陸委會表示，為了讓各地區的港澳朋友更便利地了解移居台灣相關資訊，已規劃後續於年底前在台灣北中南各地舉辦六場居留定居座談會，讓港澳朋友與政府相關機關能有更多面對面溝通的機會。陸委會將持續與策進會合作，舉辦「台適生活講座」、「港覺濠台IG圖文徵選競賽」、「好友港節市集」等多元活動，成為港澳朋友安身立命、築夢台灣的重要夥伴。