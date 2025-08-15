川普表示將盡力援救黎智英 陸駐美使館：反對外國勢力干涉內政

據路透社，美國總統川普周四表示，他將盡力幫助拯援救被拘留的香港媒體大亨黎智英，儘管中國國家主席習近平不會「高興」。

報導稱，川普在接受福斯電視網採訪時表示，「我會盡一切努力挽救他」， 「我們會看看能做什麼……我們會竭盡所能。」川普表示，他將在與中國就貿易和關稅進行談判時提出黎智英的案件。

77歲的黎智英對關於他違反香港國家安全法的串謀勾結外國勢力，以及另一項串謀發布煽動性材料的指控拒不認罪。報導稱，自2020年12月以來，他已被單獨監禁超過1500天。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，黎智英是「香港反華、破壞穩定活動的主要策劃者和參與者」。他說，「我們堅決反對外部勢力利用司法案件干涉中國內政、抹黑破壞香港法治。」

這周一，美國和中國將關稅休戰協議延長90天，避免對彼此商品徵收三位數的關稅。週二，美國財政部長斯科特貝森特表示，雙方貿易官員將在未來兩三個月內再次會面，討論未來經濟關係。