快訊

女子賣場撿到2000元紅包 「忘了交給警方」法官判罰9000元

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

陸重量級學者稱若被迫武統台灣 一國一制下台積電或收歸國有

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，如果中國大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能由中共台灣省委直接管理。既然設立中共台灣省委，就會成立台灣省國資委，屆時可能會對一些產業進行收歸，這其中或許就包括台積電。路透
中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，如果中國大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能由中共台灣省委直接管理。既然設立中共台灣省委，就會成立台灣省國資委，屆時可能會對一些產業進行收歸，這其中或許就包括台積電。路透

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，如果中國大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能由中共台灣省委直接管理。既然設立中共台灣省委，就會成立台灣省國資委，屆時可能會對一些產業進行收歸，這其中或許就包括台積電

觀察者網報導，金燦榮指出，台灣問題的解決是必然的，只不過中共中央始終優先考慮和平統一，目前也沒有給出具體時間表。但如果大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能由中共台灣省委直接管理。

從邏輯上講，既然設立中共台灣省委，就會成立台灣省國資委，屆時可能會對一些產業進行收歸，這其中或許就包括台積電。如果上述情況成為現實，中國大陸的產業鏈將更加完整。

金燦榮認為，也不必把台積電看得過重，目前中國大陸的晶片產業發展態勢良好，在不遠的將來會實現重大突破。

高階晶片製造存在不同技術路徑：一種是極紫外曝光（EUV）技術，大陸距離突破這一技術已不遠；另一種是全新的技術路線，目前仍在摸索階段，短期內難以實現突破。

金燦榮指出，不管怎樣，在美國的壓力下，大陸自主構建晶片產業體系的努力一定能夠成功。隨著大陸晶片產業的崛起，台積電的分量會逐漸減輕。不過，在台海局勢可能出現的複雜變動中，台積電的命運還可能受到中美博弈的直接影響。

不過根據台積電在2024年年報中揭露的主要股東名單，前4大股東與2023年無異，分別為花旗託管台積電存託憑證專戶、行政院國家發展基金管理會、花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶，以及花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶。分別持股20.49％、6.38％、2.63％、1.78％。

台積電創辦人張忠謀於2022年接受美國CBS節目訪問時，對大陸放話要將台積電收歸國有話題，張忠謀表示如果發生戰爭一切都將會毀滅，但如果大陸領導人首要目標是為經濟福祉，或許就會克制不對台動武。

中共 台積電 一國兩制

延伸閱讀

美股早盤／PPI比預期熱打擊降息預期！道瓊跌200點 台積電ADR跌1%

台積副法務長謝福源：首創營業秘密智慧管理博覽會 提升創新與競爭力

台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

零股買廣達賺6%！他問聯發科台積電做價差怎必勝？內行揭便當錢積少成多

相關新聞

陸重量級學者稱若被迫武統台灣 一國一制下台積電或收歸國有

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，如果中國大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能...

中共九三閱兵 我禁公務員出席

中共今年隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，將於九月三日在北京「大閱兵」，因其對台統戰性質，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨宣布，...

中共閱兵明二次預演 天安門周圍擴大封鎖

抗戰勝利八十年，中共九三閱兵將在十六日晚舉行第二次大規模預演，根據官方通告，這次預演的交通管制範圍擴大不少，從天安門廣場...

川普表示將盡力援救黎智英 陸駐美使館：反對外國勢力干涉內政

據路透社，美國總統川普周四表示，他將盡力幫助拯援救被拘留的香港媒體大亨黎智英，儘管中國國家主席習近平不會「高興」。

王毅見緬外長：支持緬甸維護主權獨立與國家統一

據大陸外交部網站，大陸外長王毅14日在雲南安寧會見出席瀾湄合作第十次外長會的緬甸外長丹穗。支持緬方維護主權獨立和國家統一...

中越外長會面 王毅：雙方要共同反對單邊主義、保護主義

據大陸外交部網站，大陸外長王毅昨14日在雲南安寧會見出席瀾湄合作第十次外長會的越南副總理兼外交部長裴青山。王毅說，中越經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。