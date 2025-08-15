陸重量級學者稱若被迫武統台灣 一國一制下台積電或收歸國有

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，如果中國大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能由中共台灣省委直接管理。既然設立中共台灣省委，就會成立台灣省國資委，屆時可能會對一些產業進行收歸，這其中或許就包括台積電。

觀察者網報導，金燦榮指出，台灣問題的解決是必然的，只不過中共中央始終優先考慮和平統一，目前也沒有給出具體時間表。但如果大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能由中共台灣省委直接管理。

從邏輯上講，既然設立中共台灣省委，就會成立台灣省國資委，屆時可能會對一些產業進行收歸，這其中或許就包括台積電。如果上述情況成為現實，中國大陸的產業鏈將更加完整。

金燦榮認為，也不必把台積電看得過重，目前中國大陸的晶片產業發展態勢良好，在不遠的將來會實現重大突破。

高階晶片製造存在不同技術路徑：一種是極紫外曝光（EUV）技術，大陸距離突破這一技術已不遠；另一種是全新的技術路線，目前仍在摸索階段，短期內難以實現突破。

金燦榮指出，不管怎樣，在美國的壓力下，大陸自主構建晶片產業體系的努力一定能夠成功。隨著大陸晶片產業的崛起，台積電的分量會逐漸減輕。不過，在台海局勢可能出現的複雜變動中，台積電的命運還可能受到中美博弈的直接影響。

不過根據台積電在2024年年報中揭露的主要股東名單，前4大股東與2023年無異，分別為花旗託管台積電存託憑證專戶、行政院國家發展基金管理會、花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶，以及花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶。分別持股20.49％、6.38％、2.63％、1.78％。

台積電創辦人張忠謀於2022年接受美國CBS節目訪問時，對大陸放話要將台積電收歸國有話題，張忠謀表示如果發生戰爭一切都將會毀滅，但如果大陸領導人首要目標是為經濟福祉，或許就會克制不對台動武。