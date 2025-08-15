快訊

女子賣場撿到2000元紅包 「忘了交給警方」法官判罰9000元

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅見緬外長：支持緬甸維護主權獨立與國家統一

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2025年8月14日，大陸外交部長王毅在雲南安寧會見赴陸出席瀾湄合作第十次外長會的緬甸外長丹穗。 大陸外交部網站
2025年8月14日，大陸外交部長王毅在雲南安寧會見赴陸出席瀾湄合作第十次外長會的緬甸外長丹穗。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，大陸外長王毅14日在雲南安寧會見出席瀾湄合作第十次外長會的緬甸外長丹穗。支持緬方維護主權獨立和國家統一，支持緬方穩妥推進國內政治議程，將一如既往為緬提供力所能及的支持和幫助。丹穗表示，緬方堅定奉行一個中國原則，感謝中方為緬甸經濟社會發展和災後重建提供寶貴支持協助。

王毅說，今年是中緬建交75週年，雙方要以此為契機，深化中緬命運共同體建設，協助各自發展振興。中方支持緬方走出一條符合本國國情、得到人民擁護的發展道路，支持緬方維護主權獨立和國家統一，支持緬方穩妥推進國內政治議程，將一如既往為緬提供力所能及的支持和幫助。

他說，雙方要盡快制定災後重建方案，幫助緬受災民眾盡快恢復正常生產生活，感受中緬友善的溫度。希望緬方切實保障在緬中方人員、機構、專案安全，進一步打擊跨國犯罪，維護兩國邊境和平穩定。

丹穗表示，緬方堅定奉行一個中國原則，支持三大全球倡議，感謝中方為緬經濟社會發展和災後重建提供寶貴支持協助。緬甸已結束國家緊急狀態，正積極籌備今年底舉行的大選，將努力確保大選安全平穩、順利可信，願邀請中國派團觀察大選。

王毅說，希望緬方堅持和解合作、維持開放包容、注重凝聚民心。透過大選達成三個面向目標：一是國內和平，各方停戰止戈，依照人民意願治理國家；二是民族和解，建構最廣泛統一戰線；三是社會和諧，推動震後重建和經濟發展，改善民生。

大選 災後 經濟發展

延伸閱讀

中越外長會面 王毅：雙方要共同反對單邊主義、保護主義

王毅在雲南分別會見泰、柬外長 籲兩國重建互信重歸於好

對抗單邊霸權、保護主義 瀾湄外長會在雲南登場

王毅與韓新任外長通話 呼籲共同反對「脫鈎斷鏈」

相關新聞

陸重量級學者稱若被迫武統台灣 一國一制下台積電或收歸國有

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，如果中國大陸被迫採取武力方式統一台灣，屆時可能就不會實行「一國兩制」，台灣很可能...

中共九三閱兵 我禁公務員出席

中共今年隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，將於九月三日在北京「大閱兵」，因其對台統戰性質，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨宣布，...

中共閱兵明二次預演 天安門周圍擴大封鎖

抗戰勝利八十年，中共九三閱兵將在十六日晚舉行第二次大規模預演，根據官方通告，這次預演的交通管制範圍擴大不少，從天安門廣場...

川普表示將盡力援救黎智英 陸駐美使館：反對外國勢力干涉內政

據路透社，美國總統川普周四表示，他將盡力幫助拯援救被拘留的香港媒體大亨黎智英，儘管中國國家主席習近平不會「高興」。

王毅見緬外長：支持緬甸維護主權獨立與國家統一

據大陸外交部網站，大陸外長王毅14日在雲南安寧會見出席瀾湄合作第十次外長會的緬甸外長丹穗。支持緬方維護主權獨立和國家統一...

中越外長會面 王毅：雙方要共同反對單邊主義、保護主義

據大陸外交部網站，大陸外長王毅昨14日在雲南安寧會見出席瀾湄合作第十次外長會的越南副總理兼外交部長裴青山。王毅說，中越經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。