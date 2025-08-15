王毅見緬外長：支持緬甸維護主權獨立與國家統一

據大陸外交部網站，大陸外長王毅14日在雲南安寧會見出席瀾湄合作第十次外長會的緬甸外長丹穗。支持緬方維護主權獨立和國家統一，支持緬方穩妥推進國內政治議程，將一如既往為緬提供力所能及的支持和幫助。丹穗表示，緬方堅定奉行一個中國原則，感謝中方為緬甸經濟社會發展和災後重建提供寶貴支持協助。

王毅說，今年是中緬建交75週年，雙方要以此為契機，深化中緬命運共同體建設，協助各自發展振興。中方支持緬方走出一條符合本國國情、得到人民擁護的發展道路，支持緬方維護主權獨立和國家統一，支持緬方穩妥推進國內政治議程，將一如既往為緬提供力所能及的支持和幫助。

他說，雙方要盡快制定災後重建方案，幫助緬受災民眾盡快恢復正常生產生活，感受中緬友善的溫度。希望緬方切實保障在緬中方人員、機構、專案安全，進一步打擊跨國犯罪，維護兩國邊境和平穩定。

丹穗表示，緬方堅定奉行一個中國原則，支持三大全球倡議，感謝中方為緬經濟社會發展和災後重建提供寶貴支持協助。緬甸已結束國家緊急狀態，正積極籌備今年底舉行的大選，將努力確保大選安全平穩、順利可信，願邀請中國派團觀察大選。

王毅說，希望緬方堅持和解合作、維持開放包容、注重凝聚民心。透過大選達成三個面向目標：一是國內和平，各方停戰止戈，依照人民意願治理國家；二是民族和解，建構最廣泛統一戰線；三是社會和諧，推動震後重建和經濟發展，改善民生。