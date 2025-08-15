快訊

中越外長會面 王毅：雙方要共同反對單邊主義、保護主義

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2025年8月14日，大陸外交部長王毅在雲南安寧會見赴陸出席瀾湄合作第十次外長會的越南副總理兼外交部長裴青山。 大陸外交部網站
據大陸外交部網站，大陸外長王毅昨14日在雲南安寧會見出席瀾湄合作第十次外長會的越南副總理兼外交部長裴青山。王毅說，中越經貿聯繫密切，雙方要共同反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易規則和國際貿易體制。裴青山則表示，當前國際地區情勢發生複雜變化，越方期待同中方保持策略溝通，加強團結合作，在多邊平台相互支持，共同維護區域和平穩定。

消息稱，雙方也就南海問題等交換了意見。

王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利和聯合國成立80週年，也是越南建國80週年、南方解放50週年。中越雙方在爭取民族獨立和國家解放的歲月裡肝膽相照、守望相助，結下了「同志加兄弟」的深厚情誼，在改革開放和革新事業中相互支持、攜手並進，走出了符合自身國情的社會主義現代化道路。

他說，面對百年變局，中方願同越方一道，趙續傳統友誼，加強戰略互信，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體，讓中越互利合作更多惠及兩國人民，為地區和平與穩定作出應有貢獻。

王毅說，中越經貿聯繫密切，雙方要共同反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易規則和國際貿易體制。中國支持越南建立獨立自主的經濟體系，鼓勵中國企業赴越投資興業，願同越方拓展人工智慧、數位經濟、商用飛機等新興領域合作，為越南農產品輸華和在華設立貿易促進機構提供便利，希望越方為華人企業提供良好營商環境。

裴青山表示，越中關係發展強勁，兩國高層互訪頻密，務實合作深化，地方交往、人文交流活躍，多邊協調卓有成效。越方願同中方共同規劃好下半年兩國高層交往，提升貿易投資、鐵路聯通、執法安全、科技創新等領域合作水平，推動更多成果。

他表示，當前國際地區情勢發生複雜變化，越方期待同中方保持策略溝通，加強團結合作，在多邊平台相互支持，共同維護區域和平穩定。越方高度重視瀾湄合作，欣賞中方所做貢獻，願同各方共同努力，確保此次外長會圓滿成功，為領導人會議做好準備。

越南 王毅 外交部

