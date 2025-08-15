全球第一次！北京人型機器人運動會 項目多達26項

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
人型機器人足球賽是這次人型機器人運動會一大亮點，預賽已經在開幕式前舉行。記者廖士鋒／攝影
人型機器人足球賽是這次人型機器人運動會一大亮點，預賽已經在開幕式前舉行。記者廖士鋒／攝影

號稱全球首個人型機器人運動會，昨晚在北京開幕，本次運動會將舉辦廿六個賽項，四八七場比賽，涵蓋多種運動，來自全球十六個國家的五百多台機器人將會齊聚競技。

世界人型機器人運動會昨晚八點在大陸北京國家速滑館開幕，開幕式上，能容納一萬兩千人的場館幾乎有八成以上的觀眾，不少大陸家長帶著孩童前來觀看。開幕式並有音樂、搏擊、足球等多種展演，還有「兵馬俑機器人」跳舞、藥品挑選、後空翻、體操等各種展示。頗具巧思的則是比照正式運動會的「運動員進場」、「運動員宣誓」環節。

這次運動會號稱是全球首個以人型機器人為主體的綜合性競技賽事，由北京市政府、大陸中央廣播電視總台、世界機器人合作組織、亞太機器人世界盃國際理事會聯合主辦，將進行到十七日。期間將舉辦多種賽事，像是足球、自由搏擊、桌球、籃球等等，共有廿六個賽項，四八七場比賽。票價人民幣數百元不等。

運動會的「選手」來自二百八十支隊伍，共有五百餘台機器人參加。北京清華大學、北京大學、上海交通大學、武漢大學、華中科技大學、山東大學等高校三賽，還有三支中學隊伍。企業參賽隊伍包含天工、宇樹科技、加速進化、松延動力等，涵蓋了大陸頂尖人型機器人整機企業。而國際隊伍則來自美國、德國、澳洲等十五個國家。

為因應賽事需要，原為二○二二年北京冬奧會冰上競技場館的大陸國家速滑館，改裝出了「人型機器人實訓基地」，在正式賽事前，足球預賽已先行登場。

運動 足球 機器人

