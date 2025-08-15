蔣萬安赴上海雙城論壇時間點 9月25日機會高

聯合報／ 記者楊正海陳政錄／台北報導
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。今年雙城論壇將由上海市政府主辦，北市府赴陸出席。圖／聯合報系資料照片
台北上海雙城論壇今年由北市府率團赴上海市參加，傳出舉行的時間在九月二十五日。據指出，陸方原希望在二十五日前，以市府和議會可行時間，推敲出雙城論壇時間最有可能訂在九月二十五日，但還要雙方正式討論，須陸方同意。

雙城論壇今年邁入第十六年，是台北市長蔣萬安任內第三次參加，任內第一次赴上海，第二次是台北市政府舉辦，這次輪到北市府前往上海。

據指出，上海市方面原希望能在九月舉行，但台北市府參加雙城論壇，過去北市議長和議員都會參加，考量這次因議長戴錫欽率議員九月出訪歐洲，直到九月廿五日才返國。

雙方初步溝通後，無法在九月二十五日前，但廿五日戴錫欽等人可轉往大陸，加上十月初議會要開議，因此最佳的時間點仍選在九月二十五日。

不過，時間也可能落在十一月或十二月，但蔣萬安要等議會總質詢之後，不過議會的議程尚未確定。

知情人士表示，九月廿五日確實是看似比較好的時間，但市府仍須派員與陸方正式討論，且必須要提前報給陸委會核准，因此都九月底會有點趕，也不排除再往後延，仍在積極溝通中。

陸委會副主委梁文傑昨天就今年雙城論壇可能於九月廿五日舉辦回應說，「我並不清楚，因為台北市政府並沒有向我們申請。」

但他表示，台北市政府的官員有申請要去對岸，就雙城論壇來做洽商，所以台北市府是已經有申請要去做洽商的事宜，至於其他的部分，「我們就依規定辦理」。

值得注意的是，七月的二○二五年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽在上海第二工業大學舉行，我龍華科技大學、建國科技大學皆有師生赴上海參賽。

七月八日，台北市副市長林奕華低調到場觀摩比賽、上海市台辦主任金梅也現身陪同，或與雙城論壇籌辦事宜有關。

上海 北市府 蔣萬安 梁文傑 雙城論壇

