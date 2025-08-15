罕見表態！陸委會聲援菲 譴責中共南海挑釁

近期中菲在南海尤其黃岩島（我稱「民主礁」）對峙激化，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天罕見主動表示，對於中共在南海的挑釁行徑，本會予以譴責，政府將持續與區域夥伴合作，共同維護印太地區的和平、穩定和繁榮。

梁文傑昨天主持陸委會例行記者會，在媒體提問後，他補充說明表示，「最近中國海警在南海黃岩島的區域，騷擾和阻撓菲律賓的海警隊值勤，用維權的名義和危險的手段，然後造成了一些事件」。

梁文傑表示，對於中共在南海的挑釁行徑，本會予以譴責，政府將持續與區域夥伴合作，共同維護印太地區的和平、穩定和繁榮。

八月十一日，中菲在南海黃岩島爆發衝突，當時兩艘大陸船艦疑似為了阻止菲律賓運補任務，導致大陸自家軍艦與海警船相撞。解放軍南部戰區則於十三日通報，監視並驅離了「非法闖入黃岩島領海」的美軍驅逐艦「希金斯號」，這是美軍六年來首次在黃岩島海域採取軍事行動。

菲律賓政府昨天還表示，一架共機昨天在黃岩島上空執行巡邏飛行時，「攔截」一架搭載記者的菲律賓飛機，最近僅相距約六十一公尺。

黃岩島（民主礁）目前仍為我中華民國政府公布的領土範圍，但我政府近年已不再對其聲索主權。黃岩島現由中共實控，劃歸為海南省三沙市管轄，中共聲稱是「國家繼承」（繼承自中華民國），但菲律賓與域外的美國持續挑戰中共的主權主張。

自從一九四九年我政府退守台灣後，幾已無能力管轄南海各島礁，導致各島礁陸續被中共、越南、菲律賓等國占領。一九七一年，我駐守南海第二大島的中業島國軍躲避颱風撤到太平島，菲律賓隨即派兵占領中業島，當時我軍艦見狀欲砲轟島上菲軍，但被制止，因為我方需要菲律賓在聯合國大會的友我一票。