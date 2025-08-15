聽新聞
中共閱兵明二次預演 天安門周圍擴大封鎖

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸九三大閱兵，八月十六日舉行第二次預演，交通管制的範圍更大。圖為八月九日第一次預演時封路。美聯社
大陸九三大閱兵，八月十六日舉行第二次預演，交通管制的範圍更大。圖為八月九日第一次預演時封路。美聯社

抗戰勝利八十年，中共九三閱兵將在十六日晚舉行第二次大規模預演，根據官方通告，這次預演的交通管制範圍擴大不少，從天安門廣場周遭，延伸至昌平、農展館南路等地，公車、地鐵營運調整範圍也大幅增加。

九三閱兵首次預演在八月九日晚間至十日凌晨，當時封鎖天安門廣場周圍道路，並有志願者守在封鎖區域內的每個胡同路口，而所有在封鎖區域內的遊客與非當地居民都遭驅趕，央視新聞其後披露，「第一次綜合演練」約二點二萬人參加演練及現場保障工作，包括紀念大會儀式等內容，重點磨合了紀念大會全流程各要素的內部銜接，全面檢驗了各方組織保障和指揮運行工作，達到預期目標。

昨天，北京市公安局公安交通管理局通告，為保障「專項活動」順利，將自十五日晚間十七日凌晨，乃至「活動結束」，對部分道路採取「臨時交通管理措施」。範圍除了首次預演涉及的東二環、府右街、前門三大街、景山前街以內構成的區域，還新增昌平地區、復興路、長安街、農展館南路等路段。第二次預演的規模與內容，將勝於首次預演。

此外，北京地鐵自十五日起至活動結束，有十條地鐵線的部分車站採取出入口封閉、車站封閉措施；北京公交集團自十六日下午兩點起至活動結束，有一百五十六條公車路線將採取繞行甩站（過站不停）、區間等臨時措施。這次宣布封閉十條地鐵線的部分車站，遠高於首次預演時的僅封閉四條線的部分車站；採取臨時措施的一百五十六條公車路線，也遠高於首次預演的六十五條公車路線。

閱兵大典核心的天安門廣場則按照「施工作業安排」廿日至廿三日暫停開放，廿四日根據實際情況部分區域恢復開放。

