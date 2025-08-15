聽新聞
中共九三閱兵 我禁公務員出席

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者陳政錄／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者陳政錄／攝影

中共今年隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，將於九月三日在北京「大閱兵」，因其對台統戰性質，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨宣布，禁止政府公務員與地方政府屬人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動，同時，禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席，違者將依法懲處。若有政黨或個別人士前往涉及與陸方合作行為，也將依規裁罰。

梁文傑昨天主持陸委會例行記者會，宣布為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，陸委會說明政府政策立場如下：

一、禁止中央與地方政府人員、禁止各級政府（含所屬單位）人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；地方政府不應核准所屬人員參加前揭活動。

二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席陸方前揭活動，違反者將依法懲處：曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，不得參與相關活動，如有違反者，將依據兩岸條例第九條之三及第九十一條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

配合宣傳也算合作行為

三、政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為（如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等），依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

已有赴陸申請案遭駁回

至於是否已有公務員提出申請？梁文傑坦言，「目前有一些零零星星的案件」，有些在審議中，有些已經駁回，申請人都是計畫參與中共九三閱兵相關活動，基本上都是宣傳性的比較多。對於被駁回者是誰？他指出，公務員赴陸，一定職級以上申請才會到陸委會這邊，所以申請人是在一定職級以上。

另就網紅「館長」陳之漢說想去看閱兵。梁文傑表示，一般民間人士如果要去參加，「在目前規定裡面，並不會去禁止他。」

按我有關規定，簡任第十一職等以上之公務員、政務人員、涉及國家安全、利益或機密人員、縣（市）長等赴陸，需向內政部（移民署）申請許可。

